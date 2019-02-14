【新喜劇之王】「如夢」鄂靖文一早係星女郎　星爺表示震驚？

《新喜劇之王》女主角鄂靖文成為新一代「星女郎」前，曾做過好幾年跑龍套，最近有網民發現，她原來曾於周星馳編劇及監製的《西游伏妖篇》中當「人肉佈景板」，連星爺都不知道她早已演出過自己的作品，鄂靖文的真實經歷，可謂跟「如夢」同出一轍。

大家搵唔搵到鄂靖文喺邊？

2017年賀歲檔上映的《西游伏妖篇》，主角包括吳亦凡、林更新、姚晨及林允等，相信將這部作品看100遍，都未必留意到鄂靖文在哪一幕出現過，因為她只是群演中一個不起眼的小人物，連角色名字都沒有，查看她的維基百科、百度百科的檔案，亦沒有提起鄂靖文參演過《西游伏妖篇》。

點擊下圖睇鄂靖文喺邊

在《新喜劇之王》中飾演鄂靖文的賤格男友「查理」的張全蛋，早前接受內地媒體訪問時提到，他跟鄂靖文都當過跑龍套，電影裡跟她本人的經歷有很多相同之處：「因為她也跑了不少的龍套吧，她甚至在星爺以前的電影裡邊跑過龍套，直到選上她當這部戲的女主角的時候，星爺才知道，啊原來這個女孩在自己以前的電影裡面跑過龍套的，他都震驚了。」

更多《新喜劇之王》劇照

+ 3 + 2

這部電影正是《西游伏妖篇》，鄂靖文飾演一個抱著BB仔的醜樣大媽，只有一、兩個鏡頭能看得清她的樣子，想不到這位「騎呢啡」，兩年後成為周星馳的女主角，正如《新喜劇之王》主題曲《疾風》中的一句歌詞，「如內心有夢，便全力追蹤」，電影裡、現實裡的「如夢」都全力追尋夢想，終於如願以償。

鄂靖文跟「如夢」一樣終於挨出頭。（視覺中國）

+ 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物：https://heart.hk01.com/zh/project/10095