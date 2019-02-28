【死亡無限2次LOOP】睇完咪走住！導演：片尾彩蛋暗藏下集伏線

來自導演Christopher Landon的最新消息，校園恐怖喜劇續作《死亡無限2次LOOP》（Happy Death Day 2U）確認將有一段片尾彩蛋，為未來可能推出的第三集劇情提早埋下伏筆。

本系列第一集《死亡無限LOOP》（Happy Death Day）是Blumhouse旗下恐怖電影作品系列裡，又一部低成本高票房的驚喜之作。《死亡無限LOOP》第一集講述一名女大學生Tree Gelbman在生日當天遭到殺害之後便陷入無盡的時間迴圈，女主角在無限次被殺害之後意識到自己必須找出兇手以終止這一切。

《死亡無限2次LOOP》由Jessica Rothe主演。（劇照）

在《死亡無限LOOP》上映的幾個月後，女主角Jessica Rothe證實本片的續集計畫，並表示續集將解開她到底為何會被困在時間迴圈的謎團。定名為《死亡無限2次LOOP》的續集在去年5月正式展開製作，美國映期為了避開佛州校園槍擊案週年提前一天上映，香港上映日期則為2月28日。導演也在上映前提早預告系列第三部續集的構思。

《死亡無限2次LOOP》於影評網站爛番茄獲得67%新鮮度。（網站截圖）

片尾將揭曉《死亡無限LOOP》第三部曲

在與娛樂周刊（EW）的訪談中，身兼《死亡無限2次LOOP》編劇的導演Christopher Landon證實了對於第三部《死亡無限LOOP》電影的相關計畫。

我一直以來都將這視為三部曲電影。 Christopher Landon

他以「極度瘋狂又有趣」來形容第三集，同時他也提到即將上映的《死亡無限2次LOOP》將會包含一個預告未來劇情的片尾彩蛋。他表示：「喔天啊。這個嘛…我是說續集最大的線索已經存在於《死亡無限2次LOOP》中。本片會有一段片尾彩蛋，所以稍微坐久一點的觀眾將會看到這個片段。但除此之外，我不能透露更多細節了。」

搶先欣賞《死亡無限2次LOOP》劇照▼

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關於《死亡無限LOOP》成為三部曲電影可能是預料之中的事，導演和Blumhouse總裁：Jason Blum都曾表達過推出更多續集的打算，亦希望每一部《死亡無限LOOP》電影都能夠稍微嘗試不同的類型風格。

「片尾彩蛋」（Post-credits scenes）已成為電影片商用來預告系列續集的熱門方式之一。就在去年，Blumhouse推出的《國定殺戮日：屠亡前傳》（The First Purge）就包含了一段片尾彩蛋，暗示觀眾可能還能看到另一部設定在首集《國定殺戮日》（The Purge）之前的前傳電影。而《月光光心慌慌》（Halloween） 也高明地讓電影的演員在最後表現殺人魔：Michael Myers的呼吸聲，藉此暗示他可能還活着，為續集鋪路。

《死亡無限2次LOOP》劇照

話雖如此，目前依然很難判斷這個系列在《死亡無限2次LOOP》之後的劇情發展。這集將揭露為何女主角會不斷陷入在時間迴圈中的真相，讓她和夥伴們找出避免再度陷入時間迴圈的方法，如果事件真的告一段落，那麼片尾暗示的第三部曲電影《死亡無限LOOP 3》有可能是全新的複雜情況。

《死亡無限2次LOOP》於2019年2月28日在香港上映，點圖重溫上集精彩劇照▼

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