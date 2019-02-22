【死亡無限2次LOOP】穿越劇情意外預視《復仇者4》美國隊長結局？

近幾年有多部低成本驚慄片爆紅，《思‧裂》和《訪‧嚇》當年都票房大收，2017年年尾的《死亡無限LOOP》全球勁收1.2億美元後，製作公司Blumhouse食過返尋味，今年再推出續集《死亡無限2次LOOP》（HAPPY DEATH DAY 2U），新作還未在香港上映，但已經掀起很多話題。最近更有網民分析，指這部戲甚至洩露了美國隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的結局，有冇咁強呀？

2017年年尾的《死亡無限LOOP》全球勁收1.2億美元後，製作公司Blumhouse今年再推出續集。

連死11次後終於找到兇手

《死亡無限LOOP》是其中一部相當成功的低成本驚慄片，當時刀仔鋸大樹，全球票房大賣。故事其實並不複雜，由女主角謝茜嘉羅瑟（Jessica Rothe）飾演的泰莉被困在生日當天不斷輪迴，怎料遇上BB面具殺手瘋狂追殺，於是就在「同一日」裡面死完又翻生，連死11次後終於找到兇手。第一集，她發現原來是室友趁着連環殺人犯入院，所以借刀殺人，原以為一切回復正常，打破循環，但實情似乎沒有這樣理想。而外媒當時就指上集的輪迴經歷情節，是向經典1993年電影《偷天情緣》致敬。

《死亡無限2次LOOP》，女主角泰莉不幸又再次跌入生日和死忌的無限輪迴。

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（注意：有劇透！）這次《死亡無限2次LOOP》，女主角泰莉不幸又再次跌入生日和死忌的無限輪迴。有指，新一集就是向1989年科幻電影《回到未來2》致敬。新作以「時間循環」去敘述整個故事，又介紹了「平行世界」的概念。泰莉這次醒來後發現自己再次活在同一天，但是活在另一個世界，更發現很多從前發生過的事，在這個世界竟然是有着相反的結果。親人、伴侶和朋友的狀況都跟之前很不一樣，相信全是因為「平行宇宙」的關係。新一集更提到有人在研究一個科學實驗，跟量子時間有關的儀器。

據知，女主角泰莉被困在「平行宇宙」的另一個世界，面臨更多抉擇。

一齊提到量子領域

而提到「量子領域」，大批網民就開始聯想到《復仇者聯盟4：終局之戰》，事關外界一直都猜測《復仇者4》將會以「時間旅行」這概念去逆轉整個發展。《死亡無限2次LOOP》似乎就觸動了影迷的神經，指這部戲搶先於《復仇者聯盟4：終局之戰》前上映，更帶出了平行時空和時間旅行的概念，似是提前打了Marvel一巴掌。網民更推測美國隊長會跟泰莉的一樣，在平行時空的另一個世界，面對不同的選擇。一直有不少人推斷，美國隊長將會在平行宇宙的世界，面臨應該救特工Carter或復仇者聯盟的沉重抉擇。

《復仇者聯盟4》在早前曝光拍攝現場的照片，美國隊長疑似透過量子領域，以時間旅行的方式返到紐約之戰。（視覺中國）

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而其實《死亡無限2次LOOP》的導演Christopher Landon，並不可能會知道Marvel的秘密，相信只是碰巧在《復仇者聯盟4：終局之戰》上映前這些敏感時刻，《死亡無限2次LOOP》出現了疑似《復仇者4》也會談及「平行宇宙」的概念，才會令影迷有那麼多的聯想。當然，最終兩套戲的主角會否面臨相似的結局，就有待揭曉了。

《死亡無限2次LOOP》的情節似乎就觸動了影迷的神經，讓大批影迷聯想到《復仇者聯盟4：終局之戰》。