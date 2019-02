【陰風陣陣】角色劇情大解構　邪惡母親源自古羅馬傳說

今年賀歲片檔期競爭特別激烈,港產片、合拍片、西片、動畫,加加埋埋十隻手指都數唔晒,由年三十晚睇到初十都唔重複! 云云喜劇中,竟然出現一部邪味十足的恐怖片《陰風陣陣》(Suspiria),電影涉及政治、宗教、人性、親情及血腥等不同元素,相信觀眾睇完都會有不少疑問,尤其「邪惡母親」的身份最令人驚訝,小編現為大家拆解這個角色的背景。 ***以下內容涉嚴重劇透,請斟酌閱讀***

1977年版本色彩較強烈,劇情上亦有些不同。

《陰風陣陣》翻拍自1977年意大利導演Dario Argento執導的同名電影作品,舊版故事靈感來自英國著名散文家Thomas De Quincey的1845年著作《Suspiria de Profundis》中名為「Levana and Our Ladies of Sorrow」的章節,講述3名負責照顧古羅馬分娩女神Levana的神母,包括「歎息之母」(Mater Suspiriorum)、「黑暗之母」(Mater Tenebrarum)及「眼淚之母」(Mater Lacrimarum),而《陰風陣陣》的主角正是歎息之母。

電影一直鋪排院長(右)才是歎息之母,實情狄高達莊遜飾演的Susie(左)才是。

歎息之母是三位神母中年紀最大但最具智慧的,在《陰風陣陣》中化身成由狄高達莊遜(Dakota Johnson)飾演的少女Susie,但電影到最後才揭開她的真正身份,用上絕大部分時間去鋪排舞蹈學校的院長是歎息之母,但片中有些橋段都在暗示Susie就是歎息之母。

Olga慘死一幕嚇親唔少觀眾。

電影一開場便講述舞蹈學院一名女學員Patricia失蹤,而她的好友Olga無故慘死在學院一間密室中,死狀相當恐怖。相信有看過這部電影的觀眾都記得,Olga死時有一隻黑色怪物出現,而這隻怪物好有可能是歎息之母的本體,Olga在密室的同時,Susie在另一間房跳舞,由於她的真身是歎息之母,跳舞時將歎息之母召喚出來,所以這兩個角色穿插,早在暗示Susie與歎息之母之間的關係。

這隻閃現幾幕的怪物,疑似歎息之母的本體。

此外,戲中仲有一些零碎鏡頭是Susie母親生產時的畫面,其中一幕是她誕下女兒後,說出一句:「我的女兒是最大的罪惡」,為何一個初生嬰兒會被親生母親冠以這個罪名呢?相信是Susie的母親知道魔力無邊的歎息之母寄居在女兒身上,才會有這番說話。