【陰風陣陣】角色劇情大解構　邪惡母親源自古羅馬傳說

今年賀歲片檔期競爭特別激烈，港產片、合拍片、西片、動畫，加加埋埋十隻手指都數唔晒，由年三十晚睇到初十都唔重複！ 云云喜劇中，竟然出現一部邪味十足的恐怖片《陰風陣陣》（Suspiria），電影涉及政治、宗教、人性、親情及血腥等不同元素，相信觀眾睇完都會有不少疑問，尤其「邪惡母親」的身份最令人驚訝，小編現為大家拆解這個角色的背景。 ＊＊＊以下內容涉嚴重劇透，請斟酌閱讀＊＊＊

1977年版本色彩較強烈，劇情上亦有些不同。

《陰風陣陣》翻拍自1977年意大利導演Dario Argento執導的同名電影作品，舊版故事靈感來自英國著名散文家Thomas De Quincey的1845年著作《Suspiria de Profundis》中名為「Levana and Our Ladies of Sorrow」的章節，講述3名負責照顧古羅馬分娩女神Levana的神母，包括「歎息之母」（Mater Suspiriorum）、「黑暗之母」（Mater Tenebrarum）及「眼淚之母」（Mater Lacrimarum），而《陰風陣陣》的主角正是歎息之母。

電影一直鋪排院長（右）才是歎息之母，實情狄高達莊遜飾演的Susie（左）才是。

歎息之母是三位神母中年紀最大但最具智慧的，在《陰風陣陣》中化身成由狄高達莊遜（Dakota Johnson）飾演的少女Susie，但電影到最後才揭開她的真正身份，用上絕大部分時間去鋪排舞蹈學校的院長是歎息之母，但片中有些橋段都在暗示Susie就是歎息之母。

Olga慘死一幕嚇親唔少觀眾。

電影一開場便講述舞蹈學院一名女學員Patricia失蹤，而她的好友Olga無故慘死在學院一間密室中，死狀相當恐怖。相信有看過這部電影的觀眾都記得，Olga死時有一隻黑色怪物出現，而這隻怪物好有可能是歎息之母的本體，Olga在密室的同時，Susie在另一間房跳舞，由於她的真身是歎息之母，跳舞時將歎息之母召喚出來，所以這兩個角色穿插，早在暗示Susie與歎息之母之間的關係。

這隻閃現幾幕的怪物，疑似歎息之母的本體。

此外，戲中仲有一些零碎鏡頭是Susie母親生產時的畫面，其中一幕是她誕下女兒後，說出一句：「我的女兒是最大的罪惡」，為何一個初生嬰兒會被親生母親冠以這個罪名呢？相信是Susie的母親知道魔力無邊的歎息之母寄居在女兒身上，才會有這番說話。