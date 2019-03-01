【死亡無限2次LOOP．影評】仲驚喜過上集！可能係最好睇嘅穿越片

《死亡無限2次LOOP》（Happy Death Day 2U）是2019年美國恐怖驚悚喜劇電影，是《死亡無限LOOP》（Happy Death Day）電影的正宗續集，由Christopher Landon所執導。《死亡無限2次LOOP》除了延續無限時間輪迴死亡的概念，並聚焦在第1集結局留下的彩蛋伏筆，解釋「無限輪迴死亡的秘密」，同時也在電影結尾留下片尾彩蛋，為《死亡無限LOOP》第3集埋下令人期待的伏筆！

《死亡無限2次LOOP》劇照

注意：內文含大量劇透

故事講述Tree Gelbman終於找出殺害她的兇手，逃離了無限輪迴的死亡模式，但她發現事情並沒有結束，她男友的室友Ryan Phan也陷入了這個無限輪迴的死亡，「經驗豐富」曾經死亡多達11次的她，決定出手相救幫他找出殺死他的面具殺手！

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其實當初得知《死亡無限LOOP》要拍攝續集時有點無法置信，總覺得「無限輪迴」的劇情差不多都玩過了，《死亡無限2次LOOP》應該變不出甚麼新玩法，可能註定要成為一部狗尾續貂的爛片，但當我看完電影後，發現我徹徹底底的被打了好幾個巴掌！《死亡無限2次LOOP》雖然持續大玩「無限輪迴」的概念，但卻玩到更透徹、更瘋狂、更令人意想不到，並置入平行宇宙、蝴蝶效應、時間悖論中的祖父悖論和命定悖論的概念，將時間的線性規則給打破重組，彷彿是《星際啟示錄》（Interstellar）、《逆時空狙擊》（Predestination）等電影。

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《死亡無限2次LOOP》除了基本簡單的「jump scare」以外，還丟出「媽媽和女朋友同時掉進水裡，要先救誰」的超難選擇題，Tree Gelbman因為平行時空的概念，有機會遇到還活在世上的媽媽Julie，不僅更加珍惜與父母相見的日子，也希望能補足過往失去媽媽的那段回憶，但在那個時空中，Tree的男友Carter是與她的好閨蜜Danielle在熱戀中，這也使她陷入了兩難的情況，不知道是要選擇待在新的平行世界中，與還在世的媽媽相處，還是要回到原本屬於自己的時空，與男友Danielle繼續穩定交往下去呢？

《死亡無限2次LOOP》劇照

《死亡無限2次LOOP》其實有個小小的bug，在第1集《死亡無限LOOP》中女主角Tree Gelbman就曾提到每一次的死亡，都將對她的身體造成傷害，不過在第2集《死亡無限2次LOOP》中她卻答應Ryan Phan實驗小隊以一次次試錯的方式，來找出換取時間不重複輪迴的演算法，但唯有透過自殺才能爭取下一次試驗的機會，而在電影接近結尾處，當他們的時間干擾機器被院長給強迫取走後，原本要以Tree Gelbman自殺的方式來直接重新開始，但這時她卻又說她不能再自殺了，因為在她一次次自殺的過程中，她的健康指數逐漸衰退，她擔心已經沒有任何死亡的quota了。

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Christopher Landon在拍攝完《死亡無限2次LOOP》後不久，便宣布將拍攝第3集，打造「死亡無限LOOP」成為一個完整的3部曲系列，雖然現今還未釋出更多續集的計畫，但相信故事一定會繼續圍繞在無限輪迴的時間概念上，並將觸及模式擴展到更大更廣的範圍，並同時解釋「時間輪迴」的死亡次數上限和超出上限值的話會發生甚麼現象。

《死亡無限2次LOOP》是一部非常成功的續集電影，除了有為新加入的觀眾考量到，在電影過程中加入友善的「前情提要」，更是致敬許多第1集中曾出現的畫面和音樂，讓上集影迷驚喜到鼓掌叫好，也佩服集編導於一身Christopher Landon的創意發想，在炒冷飯的前提之下，成功的擦出新的火花，並勾起讓大家期待第3集到來的精彩片尾伏筆！

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中文片名：《死亡無限2次LOOP》 上映日期：2019/2/28 片長：100分鐘 發行公司：UIP 出品國：美國 類型：驚悚 導演：Christopher Landon 主要演員：Jessica Rothe、Israel Broussard、Suraj Sharma 多多綜合評價：★★★★★★★★☆☆（8星）

【本文獲「多多看電影」授權轉載。】