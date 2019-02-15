【新喜劇之王】回顧八大最靚星女郎　原來星爺最錫呢位？

周星馳的電影有多經典不用說，當中亦捧紅了不少女演員，與星爺一起炮製過很多經典電影場面。而成為「星女郎」之後，大多數演員都會人氣急升，一炮而紅。多年來的「星女郎」各有特色，由氣質清純﹑美艷嫵媚﹑樣貌標緻或者走性感路線的都有。即睇以下八位星女郎的轉變，最大變化的一定是這位吧！

不少人可能已將綺夢跟張敏劃上等號，當年她真的美得很有味道。

張敏相信是眾多星女郎之中，與周星馳合作次數最多的一位，包括《賭聖》﹑《逃學威龍》系列﹑《新精武門》﹑《鹿鼎記》﹑《九品芝麻官》﹑《賭俠》等等，在1990年的《賭聖》中演綺夢角色，尤其經典，張敏樣靚身材又好，是當時電影界的寵兒。據知，張敏出道多年拍過接近70部電影和劇集，產量很高。可惜在1995年和鍾鎮濤拍完《十兄弟》後，就漸漸淡出娛圈。有指她爆紅後承受不了壓力，決定轉向投資美容相關行業。

張敏近年不時在社交平台分享近照，以年屆50歲來說已經算是保養得宜，風韻猶存。閒時更會參與慈善﹑佛教活動，又會練字寫書。

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朱茵第一部戲就是91年的《逃學威龍2》，因為清純脫俗的外表而爆紅。之後不得不提的就是參演經典電影《西遊記》系列，飾演紫霞仙子的角色，影迷都話即使現在翻看，仍然回味無窮。朱茵2012年跟黃貫中結婚，同年誕下一女，家庭幸福美滿，更被外界封為凍齡女神，保養得很好，風采依然。

相隔超過20年再扮紫霞仙子，完全看不出歲月的痕跡，說朱茵是最美的星女郎，你又同意嗎？

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莫文蔚在《食神》中飾演的哨牙火雞姐最夠經典，更令她榮獲金像獎、金馬獎最佳女主角。

莫文蔚與星爺也合作拍過不少經典電影，雖然大部分星女郎在星爺的電影中，都是以清純靚樣示人，但就算被要求要演醜角，也大有發揮。最經典的場面一定要數莫文蔚（Karen）在《食神》中飾演的哨牙火雞姐，一邊揮刀一邊唱鄭少秋的名曲《情與義》，很有畫面吧！另一位，被星爺醜化的還有趙薇，拋低玉女形象，在《少林足球》演阿梅，又是另一經典。

能夠跟星爺合作，即使要被醜化，相信很多演員都不會抗拒。

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張栢芝在《喜劇之王》飾演柳飄飄，有多經典不用說，早前星爺都話拍《新喜劇之王》，一定要有栢芝參與。

張栢芝於98年出演自己首部電影《喜劇之王》，電影票房很好，是99年的華語票房冠軍，之後也有在《少林足球》客串。栢芝形象秀麗被外界稱為「小林青霞」和「玉女掌門人」，近年即使已誕下3個小孩，但仍然保養得宜。最近，更為星爺新作《新喜劇之王》配音。

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黃聖依在《功夫》演啞女演得深入民心，其中一場喊戲尤其經典。

黃聖依04年憑《功夫》走紅，雖然在戲中飾演啞女，戲份不算多，也沒有台詞，但她的形象仍深入民心，算是其中一個最矚目的「星女郎」。清新的外表和氣質令她人氣急升，但之後與公司發生矛盾要求解約，跟星爺決裂。

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林允將會冧莊拍續集《美人魚2》，有指她是星爺最痛錫的一位星女郎。

近代一點的星女郎就有林允，2016年出演星爺電影《美人魚》後一炮而紅，更將冧莊拍續集《美人魚2》。外界甚至指她是星爺最錫的星女郎，星爺不只親自為她慶祝生日，林允更曾透露過自己和星爺相處沒隔膜，會跟對方傾訴，還覺得無人敢同星爺傾計好可憐。二人感情很好，亦師亦友。林允最近又有新片上映，在《一吻定情》中與王大陸擔演男女主角。

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當年只有9歲的徐嬌，06年被星爺選中拍《長江7號》，在戲中反串做男孩「小迪」，星爺宣傳電影時，曾多次讚徐嬌演技好過自己。當年徐嬌憑《長江7號》獲得多個獎項，包括第28屆香港電影金像獎最佳新演員獎。如果要數最大變化的星女郎，莫過於徐嬌，由「小男孩」變回女神，愈大愈靚，被讚有氣質，有種空靈感的古典美。而熱愛Cosplay文化的她，不時都有分享近照，吸引不少粉絲都讚她Cosplay得夠神似，身材亦相當突出。

徐嬌在《長江7號》中反串演男孩，女大十八變，愈來愈美。

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現年32歲的張雨綺同樣是演出《長江七號》後為人熟悉，在戲中飾演袁老師，之後亦有星爺另一部電影《美人魚》，飾演李若蘭。張雨綺美麗又性感的外貌，令她在事業路上發展得不錯，但感情路上就比較崎嶇，第一任丈夫被因涉嫖娼被捕，最終離婚收場。與第二任丈夫袁巴元結婚後，誕下龍鳳胎，但有傳袁巴元欠賭債千萬，二人更曾發生家庭糾紛，最後和好。雖然近年較少看到張雨綺的作品，但在社交平台見她身材仍然很火辣，保養得不錯，變代不大。

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