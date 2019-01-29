【奧斯卡2019】驚傳當晚只表演兩首歌　呢首大熱作會唔會冇份？

今年對於美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）來說，或許將會成為一個寒冷的「淡季」：其中一個原因，是因為今年的第91屆奧斯卡頒獎典禮，很有可能會出現30年來另一次沒有主持人的情況；而另一個原因，則為影藝學院打算要改變一些頒獎典禮上的傳統。不少影迷對於這些決定背後的動機，也感到相當疑惑。

不過根據外媒Variety的情報，影藝學院為了要更有效地將整個頒獎典禮控制在3個小時內，今年現場表演的部份，決定僅安排兩首入圍「最佳原創歌曲」的作品，這點完全打破了以往的傳統。Variety表示只有《黑豹》（Black Panther） 的《All the Stars》及《星夢情深》（A Star Is Born）的《Shallow》將在頒獎典禮進行現場演唱。

《星夢情深》入圍第91屆奧斯卡5項大獎。（劇照）

為什麼只挑這兩首？

這確實是一個完全打破以往傳統的決定。在過去的頒獎典禮中，入圍「最佳原創歌曲」獎的五首歌曲，在正式揭曉小金人得主之前都有現場表演的機會。而這個決定之所以如此令人懷惑，是因為這兩首歌曲都是由Interscope Records所發行──那是一個隸屬於環球唱片 （Universal Music Group） 的子公司。

Variety 在報導中指出，其他三首入圍歌曲：《魔法保姆》（Mary Poppins Returns） 的《The Place Where Lost Things Go》、《RBG》的《I’ll Fight》以及《細說當年話西部》（The Ballad of Buster Scruggs）的《When a Cowboy Trades His Spurs for Wings》都只會在最佳原創歌曲正式頒獎時提及而已，可想而知，這的確在音樂圈中掀起了擔憂。

現場表演歌曲僅得兩首入圍作，獎項花落誰家顯而易見……（《All the Stars》MV截圖）

受金獎入圍肯定的《黑豹》與《星夢情深》

順帶一提，「最佳原創歌曲」獎並非《黑豹》入圍的唯一獎項。事實上，這部由Marvel工作室推出的作品在今年的奧斯卡金像獎中，一口氣入圍了7項大獎，甚至還包含了最佳影片獎，成為了有史以來第一部入圍該獎項的超級英雄電影。

《黑豹》破天荒成首部入圍奧斯卡的超英片，點圖重溫精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

而《黑豹》所帶來的原創歌曲《All the Stars》也在今年獎季中有着相當傑出的表現，除了入圍了第61屆格林美獎的「最佳製作」以及「年度歌曲」獎，再加上奧斯卡「最佳原創歌曲」的入圍肯定。整體來說，《黑豹》相關的歌曲與配樂在格林美獎一共入圍了8個獎項，包含「最佳製作」、「最佳專輯」、「年度歌曲」、「最佳饒舌演唱」、「最佳饒舌歌曲」、「最佳影視配樂原聲帶」、「最佳影視原創歌曲」等。

至於《星夢情深》的《Shallow》，這也是另一首格林美獎入圍肯定的奧斯卡入圍歌曲，這首歌也入圍「年度最佳製作」、「年度歌曲」等獎項，而最大的競爭對手正是Kendrick Lamar的《黑豹》電影原聲帶專輯，這個原聲帶包含了14首出自多位知名嘻哈歌手配樂，像是：SZA、Jay Rock、Khalid、2 Chainz等。

第91屆奧斯卡金像獎將於香港時間2月25日早上9點展開現場直播。

延伸閱讀：

【2019奧斯卡】 來自漫威宇宙的神救援 奧斯卡找「復仇者聯盟」英雄們解救主持危機

【影評】《一個巨星的誕生》：一部足以成為影史經典的音樂電影！

【本文由「電影神搜」授權轉載。】