【奧斯卡2019】驚傳當晚只表演兩首歌　呢首大熱作會唔會冇份？

今年對於美國影藝學院(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences)來說,或許將會成為一個寒冷的「淡季」:其中一個原因,是因為今年的第91屆奧斯卡頒獎典禮,很有可能會出現30年來另一次沒有主持人的情況;而另一個原因,則為影藝學院打算要改變一些頒獎典禮上的傳統。不少影迷對於這些決定背後的動機,也感到相當疑惑。

不過根據外媒Variety的情報,影藝學院為了要更有效地將整個頒獎典禮控制在3個小時內,今年現場表演的部份,決定僅安排兩首入圍「最佳原創歌曲」的作品,這點完全打破了以往的傳統。Variety表示只有《黑豹》(Black Panther) 的《All the Stars》及《星夢情深》(A Star Is Born)的《Shallow》將在頒獎典禮進行現場演唱。

《星夢情深》入圍第91屆奧斯卡5項大獎。(劇照)

為什麼只挑這兩首?

這確實是一個完全打破以往傳統的決定。在過去的頒獎典禮中,入圍「最佳原創歌曲」獎的五首歌曲,在正式揭曉小金人得主之前都有現場表演的機會。而這個決定之所以如此令人懷惑,是因為這兩首歌曲都是由Interscope Records所發行──那是一個隸屬於環球唱片 (Universal Music Group) 的子公司。

Variety 在報導中指出,其他三首入圍歌曲:《魔法保姆》(Mary Poppins Returns) 的《The Place Where Lost Things Go》、《RBG》的《I’ll Fight》以及《細說當年話西部》(The Ballad of Buster Scruggs)的《When a Cowboy Trades His Spurs for Wings》都只會在最佳原創歌曲正式頒獎時提及而已,可想而知,這的確在音樂圈中掀起了擔憂。

現場表演歌曲僅得兩首入圍作,獎項花落誰家顯而易見……(《All the Stars》MV截圖)

受金獎入圍肯定的《黑豹》與《星夢情深》

順帶一提,「最佳原創歌曲」獎並非《黑豹》入圍的唯一獎項。事實上,這部由Marvel工作室推出的作品在今年的奧斯卡金像獎中,一口氣入圍了7項大獎,甚至還包含了最佳影片獎,成為了有史以來第一部入圍該獎項的超級英雄電影。

《黑豹》破天荒成首部入圍奧斯卡的超英片,點圖重溫精彩劇照▼

而《黑豹》所帶來的原創歌曲《All the Stars》也在今年獎季中有着相當傑出的表現,除了入圍了第61屆格林美獎的「最佳製作」以及「年度歌曲」獎,再加上奧斯卡「最佳原創歌曲」的入圍肯定。整體來說,《黑豹》相關的歌曲與配樂在格林美獎一共入圍了8個獎項,包含「最佳製作」、「最佳專輯」、「年度歌曲」、「最佳饒舌演唱」、「最佳饒舌歌曲」、「最佳影視配樂原聲帶」、「最佳影視原創歌曲」等。

至於《星夢情深》的《Shallow》,這也是另一首格林美獎入圍肯定的奧斯卡入圍歌曲,這首歌也入圍「年度最佳製作」、「年度歌曲」等獎項,而最大的競爭對手正是Kendrick Lamar的《黑豹》電影原聲帶專輯,這個原聲帶包含了14首出自多位知名嘻哈歌手配樂,像是:SZA、Jay Rock、Khalid、2 Chainz等。

第91屆奧斯卡金像獎將於香港時間2月25日早上9點展開現場直播。

