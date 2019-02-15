【藝海疑魂．影評】驚慄中探討藝術　可怕的其實不是鬼魂

《藝海疑魂》（Velvet Buzzsaw）是一部2019年的美國電影，並於2019年2月1日在Netflix發行。電影被定義為超自然恐怖片（Supernatural Horror Film），與其說是恐怖片，本片製造的懸疑和緊張感更接近驚悚片（Thiller Film）。故事講述一個寂寂無名的藝術家離世後，遺留下的無價藝術品除了為藝廊帶來不菲的收入外，還意外發生了前所未有的詭事，是為對當代藝術制度的一種諷刺。故事圍繞三種人物發生－藝術家、藝廊負責人和藝評人，並透過角色讓觀眾反思藝術這回事。

電影海報充滿血腥感，但內容其實不是那麼血腥，想看恐怖血腥內容的觀眾可能要失望了。（電影海報）

首先是藝術家與藝術的關係，《藝海疑魂》出現的藝術家主要有四位，但讓小編印象最深刻的並不是享負盛名的畫家，而是導致這個故事發生、一位寂寂無名，在死去以後作品才被發現其價值畫家Dease，觀眾對他的印象亦只有一個倒下的背面，在現實裡，鼎鼎大名畫家的梵高和莫奈都是離世後才變得有名活生生的例子。然後就是在藝廊裡的雜工，他聲稱自己亦是一個藝術家，有作品在展覽展出，但他卻要打散工來維持生計，只可以說：做藝術家甚艱難，讓人不禁思考用什麼準則來定義一個藝術家或一件藝術作品的價值。

撇開電影情節，《藝海疑魂》讓頻頻讓觀眾思考藝術這回事。（電影劇照）

然後是藝廊與藝術的關係，藝廊作為寄放藝術品的空間，是為藝術家和買家之間的一座橋樑，這亦使藝術品與商業掛勾，電影中藝廊老闆Rhodora的價值觀正是藝術的價值就是用金錢來衡量，她覬覦Dease的畫作，只因她認為這些畫作能帶來龐大利益，於是聘請律師利用法律漏洞將畫作據為已有，更用盡各種方法來獲取最大利益，使藝術品成為了投資的一種，也成為了商業的道具，卻忽視了其背後的意義。

接著是評論家與藝術的關係，電影中的評論家Morf Vandewalt手握很多藝術品的生死大權，從電影中人物對他的態度就不難得悉他在藝術圈子位高權重，他撰寫的評論幾乎可以主宰一個藝術家的職業生涯。評論是一件很主觀的事，每個人都有獨特的愛好、欣賞藝術品的角度也不盡相同，評論家提供的意見應僅作參考之用，而不是作為對一件作品的定義。

令人印象最深刻的一幕是Gretchen的屍體躺在血泊裡，卻被參觀者誤以為是藝術品，很是諷刺。（電影劇照）

這部電影整體來說尚算不錯，只是在情節舖排上可以更加完善。電影初段多了解人物性格、背景能使觀眾更投入故事，但花費太多篇章在舖陳上，就使前段劇情就略嫌沉悶，電影在第40分鐘才出現第一個犧牲者，有點浪費時間軸；反而可以盡早的進入電影主題，以增加後段Morf的心理變化和掙扎等值得花費筆墨的篇章。在藝廊做助理的女生Coco見證了所有人物的慘死，觀眾本來以為、亦期待她會為劇情帶來反轉，可惜並沒有。

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總括來說，《藝海疑魂》多次讓觀眾反思什麼是藝術，就像電影最後的一幕，Dease的作品流落街頭，但為什麼作品的本質沒有改變，只是售賣的場所改變了，價格亦隨之改變呢？電影中Dease的畫作本應被銷毀，可是因為人們的貪念把畫作留下並利用其圖利，電影以畫中有鬼魂來增加懸疑感，可是鬼魂是真實存在嗎？抑或只是人們貪的心魔作祟，而釀成這場悲劇？