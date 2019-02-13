【綠野仙師．影評】三十年足不出戶　熊谷守一：要再活多久也願意

熊谷守一是日本當代藝術家。他三十年內足不出戶，家裏庭園的一花一木就是他生活的一切。別人眼中極乏味的生活，對於熊谷守一，卻是寧靜的享受。

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電影一開始的場景是美術館，看畫的人不禁以為熊谷守一那幅年糕畫作，是小朋友的作品。熊谷守一的畫風簡單樸素，他的人生亦然。他一輩子本着甘於平淡的態度，過着隨遇而安的生活，憑純真善良的心，欣賞及珍惜自然萬物的奧妙。

《綠野仙師》已在近日上映。（電影劇照）

熊谷守一是日本殿堂級藝術家，電影以故事形式描述他生活上的日常，只要深思細嚼，也能悟出人生哲理。熊谷守一九十四歲，過着像仙人般的生活，堪稱世上最不孤獨的老人。他三十年足不出戶，享受在庭園內一個人的時光，每天欣賞花草樹木，在池塘觀賞魚兒，靜觀昆蟲動態，趴在石頭上觀看螞蟻，足已讓他樂透整天。有天他發現了，原來螞蟻起步會先用第二隻腳，這是一般人不會留意的事。在庭園內不會讓他感到嫌悶，反則絡繹不絕的鄰居和訪客，更擾他與生物的清靜。庭園的一草一木，是熊谷守一生命的一切，眾人不能理解這麼沈悶乏味的生活是怎樣熬過，但對他來說，卻是極大的享受。

有一天，一位從信州遠道而來的旅館老闆，帶來一塊名貴檜木，請求熊谷大師為他的旅館招牌上揮毫，可是熊谷守一並沒有在木上寫上旅館名稱，只寫上「無一物」三字。對於老闆來說，得到熊谷大師揮筆的招牌必定會客似雲來，是賺大錢的功具；對於熊谷守一來說，若用他的字畫來賣錢，必定享有榮華富貴的生活，但他不嚮往這種生活，甚至連國家想頒他一個榮譽勳章，他也因為怕再招來更多客人和不喜歡穿上西裝而拒絕了。所謂的名譽，對他來說，也只不過是浮雲。

熊谷大師憑藉自己字畫也能衣食無憂，但他選擇了平靜安然的生活。（電影劇照）

佛教中的「本來無一物，何處惹塵埃？」，正正在熊谷大師身上體現出來。所謂「塵埃」，是人心中的種種雜念。人之所以有那麼多煩惱，也是自己惹出來的，熊谷守一這種脫俗不沾世俗塵囂的境界，值得讓人反思自己。人生裏頭，究竟忙着追求什麼？拼了命追追趕趕，結果並沒有真正享受生命。生於現代社會，我們都為勢所迫，該好好反省生命的價值和意義，追命逐利，到頭來你又得到了多少？失去了多少？屬於你生命的一切，又是什麼呢？生命裏頭，太多自招的無形煩惱，何必庸人自擾呢？凡事都有很多面去看，怎樣看又如何？不同的看法產生不同的結果，最重要是，你本人怎樣去看。生命精彩與否，不在乎生活上的形態，在乎的是個人的心態。

去年辭世的日本女演員樹木希林（一）（電影劇照）

秀子是熊谷守一的太太。有一晚，他與秀子在玩棋子時，他問太太：「如果能讓你重新活一次，你會選擇怎樣的人生？」秀子說：「寧願不要再活了，人生太累了。」熊谷守一卻說：「要我再活多久也願意，我很享受現在的人生。」他一點也沒有厭倦他的人生，換轉是其他人，過這般的生活，待在庭園一天也已經受不了，甚至身體狀況和走路能力都不如前，但他仍充滿活下去的動力。我們常常埋怨生活，看到熊谷守一對於生命的熱愛，讓我們不禁反省自己，生命不應浪費時間來埋怨生活，該好好享受眼前擁有的美好。

撰文：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《綠野仙師》— 一生何求？生命精彩與否，不在乎生活上的形態，在乎的是個人的心態。」​】

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