Marvel隊長、Nick Fury拍住上！　貝兒娜森執導作將於Netflix上架

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Marvel電影《Marvel隊長》女星貝兒娜森（Brie Larson）與《星夢情深》（A Star is Born）奧斯卡提名製作人Lynette Howell Taylor共同製作電影《Unicorn Store》、《Lady Business》將於Netfllix上映，該線上影音平台日前購入兩部電影的全球版權。

《Unicorn Store》為貝兒娜森執導電影長片處女作，由《People of Earth》編劇Samantha McIntyre執筆劇本，描述女子 Kit（貝兒娜森飾）回到家鄉與雙親同住，意外收到一個神祕商店的邀請函，讓她實現兒時夢想。其他演員陣容為森姆積遜（Samuel L. Jackson）、Joan Cusack、Mamoudou Athie與Bradley Whitford。

《Unicorn Store》劇照

《Lady Business》由貝兒娜森主演，或可能由她擔綱執導。故事取材自John Paul Titlow刊登在《Fast Company Magazine》雜誌的時事文章，描述兩名年輕女性企業家為了叱吒國際商場，不得不捏造出第三位男性創辦人的形象。

《Lady Business》目前正在開發中；《Unicorn Store》已於2017年在多倫多電影節首映，預計4月5日上線美國Netflix。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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