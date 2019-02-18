【反斗奇兵4】新片段牧羊女再回到安仔家　羊群竟然隻隻都有名字

《反斗奇兵》（Toy Story）自1995年上映至今，一直深受大人及小朋友歡迎。與第三集《反斗奇兵3》（Toy Story 3）相隔約9年後，《反斗奇兵4》也準備在今個夏天跟影迷會面，而曾在首集《反斗奇兵》及續集現身的牧羊女（Bo Peep），相隔20年後也再度回歸。 沒想到，身為胡迪女朋友的她，今次再度出現，竟令她陷入三角戀關係。究竟她會如何抉擇？最終是回到胡迪身邊，還是情歸其他人呢？

不少影迷相信，牧羊女跟胡迪是一對，而巴斯光年是同翠絲一起的。（劇照）

《反斗奇兵4》上映在即，一眾有份為電影配音的演員正積極宣傳，繼早前「巴斯光年」添艾倫（Tim Allen）開腔撐開拍《反斗奇兵5》後，為牧羊女配音的Annie Potts也爆出今集其中一個亮點，她表示今集牧羊女要在胡迪及巴斯光年兩者之間作出選擇，究竟她最後會情歸何處呢？

「牧羊女」Annie Potts早前出席美國節目《Good Morning America》，訪問期間竟拋出一個令影迷震驚的消息，她表示牧羊女將在今集陷入三角戀，並在最後作出了一個重要選擇。可是此消息傳出後，不少人質疑這段三角戀關係。不少網友力挺巴斯光年一直深愛著翠絲（Jessie）；而牧羊女也一直深愛著胡迪，所以何來三角戀關係。不少網友「鬧爆」這劇情，紛紛質疑今集究竟是否根據前三集故事而延伸的第四集。

牧羊女相隔20年後再度回歸，但竟被揭陷三角戀關係。（劇照）

事源是《Good Morning America》主持人George Stephanopoulos談到有關牧羊女的感情線，指出「當我們最後一次見到牧羊女時，她試圖從胡迪和巴斯光年之間作出選擇。她正在陷入一場三角戀之中。她選擇了嗎？」有趣地，Annie Potts沒有更正主持人的問題，直接表示「她已作出選擇了」，並指出她只能劇透到此。真是不知道究竟是什麼一回事，或者正如《Entertainment Weekly》表示，或者迪士尼一直沒有公開四人的浪漫史。

網友紛紛表示牧羊女根本是同胡迪一齊 而巴斯光年是跟翠絲一對

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Annie Potts指今集「牧羊女」已作出選擇。（網上擷圖）

除此之外，在《Good Morning America》公布的新片段，大家可以見到胡迪及牧羊女一同在安仔（Andy）妹妹Molly Davis的睡房出現，而且，大家還首次了解到這三隻羊的名字，Billy、Goat及Gruff。從新片段來看，他們正計劃拯救窗外的伙伴，但未知該窗外的角色是誰。

三頭羊均有名字，分別為Billy（右）、Goat（中）及Gruff（左）。（網上擷圖）

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