【新喜劇之王．專訪】曾為星爺電影跑龍套　鄂靖文：他竟然有印象

「起初接到獲得試鏡的機會，都唔敢相信係星爺嘅戲。」張全蛋說。對於鄂靖文和張全蛋這兩個名字，一個月前大家都應該會感覺相當陌生。直至《新喜劇之王》上映了，觀眾終於認識到兩人，更清楚鄂靖文就是電影女主角「如夢」，而張全蛋就是飾演戲中那位賤男男友「查理」。現實中的兩位都是在表演藝術上默默耕耘的小人物，其實心路歷程跟戲中的「如夢」有點相似，二人日前來到香港謝票兼做訪問，分享這次拍攝點滴。

鄂靖文和張全蛋為新戲《新喜劇之王》來港感謝影迷的支持。（黃國立攝）

《新喜劇之王》女主角鄂靖文現實中也是堅持為演藝夢奮鬥的人，剛剛滿30歲的她，在黑龍江出生，2010於中央戲劇學院表演系畢業。「如夢也是30歲出頭，我覺得跟她的心路歷程蠻像的，我從畢業到今天能當上女主角，已經打拼了八、九年，對女演員來說一個挺長的時間。」所以鄂靖文覺得戲中的「如夢」很不容易，而真實的她也很不容易才能得到這個機會。

鄂靖文和張全蛋在戲中演一對情侶，「查理」曾經情深地為「如夢」唱情歌。

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現實中的鄂靖文其實跟「如夢」的性格和經歷都有點相似，同是堅持為演藝夢奮鬥的人。（黃國立攝）

唔敢信係拍星爺的電影！

而演「查理」的張全蛋原本是一個內地的網絡紅人，曾經拍過不少搞笑的短片，幽默的表演令他在網絡上有不少人氣，儲起不少粉絲。他坦言他不知道星爺是怎麼找到他，有一天他接到一個電話指他有機會為一部戲試鏡，當時完全意想不到會是星爺的戲：「第一次收到消息時，冇話我知那套是星爺的戲，更不知道是《新喜劇之王》。只是知道有部戲我有機會試鏡，直至來到香港，考我的人就正正是星爺，但那個時候我都唔覺得部戲會係由星爺做導演。」據知，張全蛋當時第一次見到星爺非常震撼，腳都抖了起來。之後他們傾談了幾個鐘，在沒有告知張全蛋是否成功獲得角色，工作人員就叫他先離開。

鄂靖文曾表示自己跟「如夢」有很多相似之處，例如是性格方面，現實中的她就算被挖苦、嘲笑也沒所謂，訪問時她更不只一次自嘲，為人都幾幽默！（黃國立攝）

張全蛋原本是一個內地的網絡紅人，曾經拍過不少搞笑的短片，有不少粉絲。（黃國立攝）

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而其實張全蛋除了「查理」這個角色，最起初接到的角色是李洋，即是戲中追如夢的那個富二代。與星爺會面後的當晚，張全蛋就收到電話說他被選中演「查理」，「直至第一天入劇組，才知道是由星爺導演的《新喜劇之王》。」而鄂靖文能夠演上女主角，起初也是完全不敢相信，甚至曾經懷疑過是詐騙：「星爺偶爾看過我之前的一個舞台上的喜劇作品，可能他覺得這個女孩蠻有意思的，比較符合這角色。」之後她就獲邀請來到香港面試，當時大概面試了兩個下午，最後才決定用她。

張全蛋起初接到的角色是李洋，即是戲中追如夢的那個富二代，後來才為「查理」這個角色試鏡。（黃國立攝）

二人都坦言在現實中沒有遇過像「查理」那樣差勁的男人，鄂靖文笑指往後都不希望遇上這樣的賤男。（黃國立攝）

即席重演《喜劇之王》的經典場面

鄂靖文也曾表示，覺得自己跟「如夢」有很多相似之處，例如是性格方面，即使被挖苦、嘲笑也沒所謂。訪問期間其實也發現鄂靖文幾玩得，「聽到你（張全蛋）讚我美，我感到很心虛呢！」雖然這次《新喜劇之王》的女主角鄂靖文不像從前那些星女郎一樣擁有清純標緻的美貌，但她的氣質和幽默感很可能就是星爺選中她的原因吧！鄂靖文跟張全蛋更即席重演了《喜劇之王》其中一幕最經典的場面，張栢芝在夜總會跟客人（戴龍飾演）講「我係真心的！」那場戲，二人在短時間內交足戲，完全感受到他們的演藝天分。

鄂靖文跟張全蛋更即席重演了《喜劇之王》其中一幕最經典的場面，靖文扮「柳飄飄」入型入格。（黃國立攝））

原來鄂靖文曾經在周星馳編劇及監製的《西遊伏妖篇》中跑過龍套，演一個抱着孩子的大媽。

當年無對白齋企做閒角 原來星爺都有印象！

而提到現實中的鄂靖文原來早在星爺的《西遊伏妖篇》已經跑過龍套，她表示當時是想參與一下星爺的電影，但可惜當時並無在片場上見過他，只見到徐克導演。「我當時就是做一個龍套，站着沒有台詞還抱着一個小孩。」 而星爺其實並不知道她曾在《西遊伏妖篇》裡跑龍套，「我是拍《新喜劇之王》到一半的時候，我才跟他說我在你的《西遊伏妖篇》跑過龍套。」星爺當時都很驚訝，就問是哪一個？鄂靖文說「我沒有台詞，你肯定記不住，就是演一個婦女抱着一個孩子，星爺竟然說他有印象的，他記得有一個女的眼睛瞪得很大的。」

《新喜劇之王》中的「查理」絕對是一個賤男，被欺負的「如夢」這次就來一個大報復。（黃國立攝）

經常都被星爺鬧係正常

星爺出名拍戲嚴格，「如夢」跟「查理」當然也被罵過不少，張全蛋表示很理解他的做法，「罵是肯定會有，以我所知幾乎所有劇組和導演都會罵人，做得不好就會罵。除非是主演的演員特別大牌，導演得罪不了，或者導演他本身的性格就是不想得罪人，我個人覺得星爺不必要這樣。加上，如果他想為觀眾，甚至是演員負責，他是應該批評我們的。」「如夢」也表示自己經常被罵，「但星爺也不是為了想罵而罵我們，只是當我們達不到他的要求和標準，他會着急。」起初二人還蠻害怕，但後來他們都習慣了，知道星爺是為了他們好就不會覺得太難過和難受。

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