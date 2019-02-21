【銃夢】被封「蝕錢過億的票房毒藥」　戰鬥天使續集隨時凍過水？

不管你喜不喜歡《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel），你都得承認監製占士金馬倫（James Cameron）與導演羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez），塑造了到目前堪稱最完美的數位動畫角色「Alita」。她的一顰一笑宛若真人，但她甚至比扮演者羅莎沙拉撒（Rosa Salazar）更加完美──負責視覺特效的WETA工作室當然付出了很多努力，但是這也同時代表，這不會是一部低成本預算的電影。那麼，這些有趣的問題便因應而生：《銃夢：戰鬥天使》的成本有多少？而這位戰鬥天使得賺到多少錢才能償還復活的代價？

知名媒體The Wrap上個月底發表了一篇《銃夢：戰鬥天使》的報導，光看標題就很讓人心寒：

《銃夢：戰鬥天使》會是福斯影業（20th Century Fox）最後發行的電影──也會是高達2億美金的票房毒藥

2億美金，這麼高昂的製片成本在如今已經並不多見，對導演羅拔洛迪格斯來說，更是他生涯拍過最貴的電影──這位當年為了省錢而自己同時擔任執導、攝影、剪輯、電腦動畫與配樂的全才導演，通常拍攝的都是中低成本的電影。即便是像《罪惡城》（Sin City）這樣背景全由綠幕電腦合成的數位電影，羅拔洛迪格斯也才花了4千萬美金而已。

點圖重溫《罪惡城》精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

Alita全由電腦動畫結合捕捉羅莎沙拉撒的表演而成，聽起來像是透過電影《阿凡達》（Avatar）中大量使用的動態捕捉（Motion Capture）技術就能完成。但事實上，《銃夢：戰鬥天使》的製作團隊並不滿足於此，也曾監製過《阿凡達》的監製尊蘭度（Jon Landau），表達了他對《阿凡達》的遺憾：

我們回顧製作《阿凡達》的製作時期，發現動態捕捉欠缺了非常關鍵的一個單字──沒有在「motion」前加上「e」這個字。

馬上回顧《阿凡達》精彩劇照▼

+ 5 + 4 + 3

情感捕捉（Emotion capture），結合了在演員身上黏上特徵點的動態捕捉，以及在她臉上也加上特徵點、戴上收音裝備的表情捕捉。超越了《北極快車》（Polar Express）與《魔戰王：貝奧武夫》（Beowulf）裡角色魅力不足的缺點，讓Alita更能表現出人性、她的角色也更有深度，以此誘發出一個數位動畫角色的魅力。WETA工作室在這十數年的技術演進，讓Alita栩栩如生，而這個代價當然不便宜。在這部沒有超高片酬演員的電影裡，特效與場景製作經費佔了成本的大多數。

然而，儘管「Cyberpunk」電影從來不是票房保證，它們為了建構虛幻未來世界的代價卻很高昂：2017年的《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）成本高達1.1億美金，換得的評價與票房卻普通；更別提稍後的《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049），挹注了1.5億美金之後，美國國內票房僅有成本的6成左右。這不禁讓人為福斯影業的選擇感到擔憂：它們竟然選擇了一部日本科幻漫畫改編的電影，來作為與迪士尼合併前、結束84年製片歷史的最後一部大片。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

可是在情人節漫長的美國5天映期之後，《銃夢：戰鬥天使》沒有讓福斯影業與她的兩位父親丟臉。The Wrap預估《銃夢：戰鬥天使》首周票房僅會有2千5百萬美金，但目前這部電影已經獲得了美國票房約4千萬的成績，而在周一的美國總統日假期結束之後，這個數字有可能達到5千萬美金，可說是狠狠打了The Wrap的臉。更別忘了先前上映的海外成績也很不錯，讓《銃夢：戰鬥天使》在美國情人節上映前，就已經獲得了1.3億美金的國際票房。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

但是整體來說，2億美金的成本扣除《銃夢：戰鬥天使》在紐西蘭與德州攝製的稅務優惠，這部電影仍有1.7億美金的基本成本。這還得外加海外發行與國際宣傳的行銷費用等，整體《銃夢：戰鬥天使》大約需要3.5億至4億美金的票房，才能打平所有的成本。好消息是，《銃夢：戰鬥天使》還沒有在兩個可能最愛她的國家上映。

狂戰士體是真的很貴……（劇照）

中國始終是荷李活科幻大片的忠誠支持者，奇妙的是，《挑戰者1號》（Ready Player One）在中國獲得了2.1億美金的驚人成績──這下你可以理解，為什麼占士金馬倫要在2月18日親自飛往中國，參與《銃夢：戰鬥天使》的首映。別忘了，中國現在正在瘋迷號稱是硬科幻題材的電影《流浪地球》，這波對未來科技的幻想風潮，很可能會讓中國觀眾對火星改造戰士少女，大秀詠春與蟹型拳的片段大加讚賞。雖然儘管中國票房最終僅會有25%至27%的收益回歸福斯影業，只要《銃夢：戰鬥天使》能像《挑戰者1號》那麼出色，那麼最少也會有5千萬美金的票房進帳。

《挑戰者1號》在中國大受歡迎！點圖重溫電影劇照▼

+ 6 + 5 + 4

而日本也將在2月22日上映《銃夢：戰鬥天使》，在漫畫《銃夢》作者木城幸人非常努力地讚賞這次的改編電影版之後，當地觀眾對這部電影的期待度非常地高，而日本觀眾有可能會對這位花了25年才回娘家的女兒，獻上白花花的鈔票表示歡迎。

由左至右：羅莎沙拉撒、Alita、木城幸人日本宣傳照。（網上圖片）

當然，為什麼我們要討論《銃夢：戰鬥天使》能否回本？在於這部電影如果能讓電影公司滿意，那麼，進而讓《銃夢：戰鬥天使》製作續集的機率便會增加。我們當然期望，《銃夢：戰鬥天使》不只會是漫畫改編電影的傑作，她也可以成為一部好久不見的科幻電影三部曲：Alita還有一大堆火星故事等着告訴你呢。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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