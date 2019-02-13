【銃夢】5大隱藏彩蛋　墨西哥裔導演借電影向拉丁文化致敬

由荷里活著名導演占士金馬倫（James Cameron）擔任監製及編劇；墨西哥裔導演Robert Rodriguez執導《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）被譽為是繼《阿凡達》（Avatar）後，另一把電影製作推向新高峰的作品。除了在製作及視覺效果上無可挑剔外，身上流着拉丁美洲血統的導演，原來電影也隱含了不少關於拉丁美洲的文化根源。

《銃夢：戰鬥天使》把電影製作推至新高峰，沒想到墨西哥裔導演Robert Rodriguez還精心設計了多個跟拉丁美洲相關的隱藏彩蛋。（劇照）

《銃夢：戰鬥天使》目前只在11個海外城市上映，以火速錄得約3,200萬美元（約2億5千萬港元）票房收入。而首週的票房，據外國傳媒《Deadline》指出，已成本超越了《挑戰者1號》（Ready Player One）及《移動迷宮》（The Maze Runner）等類似作品，確實為緊接而來的美國及內地市場注入強心針。

據導演所指，這個空中城市及地下城市是設置在巴拿馬。（劇照）

借鏡墨西哥與巴拿馬建造鐵城

根據電影美術指導之一Caylah Eddleblute的說法，她及其團隊曾與導演一起前往墨西哥和巴拿馬，從而了解這兩個城市的建築及生活方式，令鐵城變得像拉丁美洲國家一樣，故她指出，鐵城是受到拉丁美洲殖民地城鎮及古老遺址所啟發，未知影迷會否感覺到身處在拉丁美洲國家。

據電影美術指導Caylah Eddleblute指出，鐵城的設計概念源自墨西哥及巴拿馬。（劇照）

新城市實位於巴拿馬

當大家都以為Zalem是漂浮在空中時，導演認真地指出，這城迄市是根據物理而創造，並懸掛在天梯上（Space elevator）：「我是一個書呆子，關於天梯的物理學必須在赤道上出現，所以這城市可以代表著新加坡、或非洲某地方、或者在中美洲，所以我們實際上把它設置在巴拿馬。」導演Robert Rodriguez說。

賞金獵人Zapan背後的圖案源來是來自阿茲特克日曆。（網上擷圖）

設計概念包含墨西哥古老文化

除了代表拉丁美洲國家之一的巴拿馬外，導演在拍攝時也運用到屬於他的墨西哥獨有文化。當中由《權力遊戲》男星Ed Skrein飾演的Zapan，他即是賞金獵人，又是合成人。而他的盔甲，竟是取材自墨西哥的一種文化。導演Robert Rodriguez續表示，這個設計是占士金馬倫最喜愛的設計其中之一：「我們復興這文化，把阿茲特克日曆圖案放到他的背部，創造出一個拉丁美洲人的合成人。」或者當大家看到這盔甲是只覺得它非常華麗及有型，沒想到，原來也代表着一種文化。

飾演艾莉達的Rosa Salazar巧合地也是來自拉丁美洲國家。（劇照）

女主角Rosa Salazar流有拉丁裔血統

另外，飾演女主角艾莉達（Alita）的Rosa Salazar原來也是拉丁文化傳承的一種。雖然她在美國出世長大，但原來她擁有古巴血統，是個拉丁裔女孩。有傳當時《銃夢：戰鬥天使》在選角時曾有4名候選人，當中包括《蜘蛛俠：強勢回歸》22歲的Zendaya、《陰宅：惡靈甦醒》21歲的Bella Thorne、《天煞地球反擊戰：復甦紀元》25歲的Maika Monroe及《移動迷宮：焦土試煉》33歲的Rosa Salazar，最後導演選上了年紀最大的Rosa Salazar。當時有指她除了擁有拉丁裔血統外，最重要是在試鏡時，成功打動導演：「這是我首在試鏡時，被感動到眼眶泛淚。」而監製之一的Jon Landau也表示「我們把Rosa及另外兩位演員再進行試鏡，當中最耀眼的就是Rosa。」

Rosa Salazar在試鏡時令導演流下男兒淚。（劇照）

場景到處都是西班牙文

拉丁美洲人主要的語言有三種，當中包括西班牙文、葡文和法文。而語言在《銃夢：戰鬥天使》起了相當大作用。在電影中，影迷不單聽到西班牙語，還見到西班牙文，當中包括鐵城的廣告中提到的「Cantinas」，是拉丁美洲和西班牙流行的一種小酒館。另外，Dr. Dyson Ido的診所，也寫上「Clínica」而非「Clinic」。而在摩動球的比賽中，背後觀眾的標語全是西班牙的俗語。

電影中不乏西班牙文，影迷可能難以理解當中的意思。（劇照）