【銃夢．影評】超越《攻殼機動隊》！可能係史上最出色嘅漫改電影

Cyberpunk的科幻風格早於八、九零年代盛行，那個時代的人們啊，由於時代的過度進步，人心卻逐漸變異，再搭配時興的哲學思想，一如哲學家Hilary Putnam所提出的「缸中之腦」（Brain in a vat）一樣，如果我們單純刺激大腦，傳導各式各樣的感官體驗，但其實人體並未有所經驗，那麼這樣的體驗是否還存在？腦海裡面的世界是否能夠架構出一個不可思議的真實世界？如果我們的所見所聞都是虛假，僅是上帝在我們的腦子裡面所製造的幻覺呢？

《銃夢：戰鬥天使》劇照

為了這樣的哲學思想，影視作品於是有了《2020》（Blade Runner）、《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）以及《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix），當然也有偉大的《銃夢》。

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+ 20 + 19 + 18

木城幸人的《銃夢》在多年後被改編成科幻動作片《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel），電影在探討人性思維的當下，不忘倡導哥德在《浮士德》（Faust）裡面所言：

永恆的女性將持續帶領我們向前，女性才是左右一切時局的關鍵。

他所指的是聖母瑪莉亞，有了聖母，才有接下來的美好世界，於是我們一如初生兒的Alita誕生了，她那麼純真善良，篤信這個世界上有美好，她有了初戀，有了父親，有了值得保護的人，才有了接下來的偉大冒險。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

在《銃夢：戰鬥天使》當中，我們看到這樣的女性聖母形象，完整包裹在電影裡面的每一個意象，Alita（Rosa Salazar飾演）看似平凡，出身簡陋，卻有着與生俱來的戰鬥天賦，她是要來消滅惡人的，她如此純粹，卻又要經歷這世上絕大多數的苦難，然則這也是《銃夢：戰鬥天使》好看的地方，一改漫畫的多線敘事，電影巧妙連結「賞金獵人」、「死亡球」以及「初戀」等段落，將整個故事緊密連在一起，又要合乎劇情的合理性，難度不小，但比較可惜的是在龐大資訊量的故事底下，比較會有些許哲學思辨的部分會被犧牲，但也許這是必要的，做為首部曲，我們需要簡單知道故事的起源，以及Alita為何能夠成為Alita。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

欣賞《銃夢：戰鬥天使》的過程中，其實相當愉快，即使電影並不如漫畫那般血腥暴力，Grewishka、Hugo的角色也沒有漫畫裡面那麼黑暗，不過在擅長執導B級動作片的羅拔洛迪格斯（(Robert Rodríguez）的巧手之下，《Alita》仍保有早期動作片的繁複感，電影裡面的廢鐵市較像是墨西哥某座城市，塵土飛揚，人種繁多，卻又充滿生氣，至於「Zalem」則是天堂，他們想去，卻去不了，平凡人類渴望升格為神，這一切卻只能是渴望。不過「Alita」的存在似乎卻扭轉了這一切，她是從天而降的生銹天使，看似荒廢，卻能夠在廢鐵之中崛起，讓這個充滿革命意識的故事，變得如此迷人。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

《銃夢：戰鬥天使》很不一樣，或許我們可以將這樣的故事套用至今，與漫畫相隔已有近30年，人類的階級、種族鬥爭仍在持續，我們多麼渴望能有英雄降世，Alita的存在變得格外有意義，光是看她能夠凌空戰鬥，施展矯健身手就直呼過癮，更別說是遇到各式各樣的生化人，他們將會激盪出怎樣的格鬥戲及交流，對於觀眾來說，都可說是一次愉悅的享受。

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但值得關注的是，電影僅改編自OVA版，亦有漫畫的前4集，之後若能夠拍續集，電影也將注定變得更為黑暗，Alita將會親眼目睹許多悲劇，包括人性的貪婪，權力的失落，這些都會讓身為觀眾的我們更不相信人性，但是我們相信Alita，相信她會變得更好，她可以更明亮迎向未來，因為她是英雄，她會領導我們，我們如此深信。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】

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