【銃夢】新晉演員麥詠楠Cosplay主角鬼佬激讚　網友：似過套戲！

如果說《銃夢:戰鬥天使》(Alita: Battle Angel)是今年農曆新年檔期最強電影,應該沒有太多觀眾反對,事關它在票房成績上,遠遠拋離大部分賀歲港產片,只有《廉政風雲 煙幕》能夠望其項背。

不過,睇過漫畫版的觀眾都覺得Rosa Salazar所扮的Alita同原著唔算好似,即使畫面多絢麗、動作場面多刺激,仍然是美中不足,好想Alita再「真」一點,再「似」一點,而香港新晉演員麥詠楠或者能夠實現他們的願望。

不少網友都批評Alita未夠似原著。(電影海報)

昨日(15/2),麥詠楠在她的Facebook專頁公開了一張Cosplay Alita的相片,相中的她在眼底下畫了兩條粗粗的紅線,比起電影角色更有神髓,有網友睇完之後便以為這張相是官方Poster。外國網友都察覺到她今次角色扮演,更將之轉貼到大型網絡平台9gag,大讚「個女仔Cosplay Alita仲正過套戲」(This Girl’s cosplay on Alita is actually better than the movie),真正威出國際。

不少網友都大讚麥詠楠似Alita多過套戲。(Facebook、攝影:Barry Chung)

麥詠楠是中泰混血兒,曾在ViuTV劇集《假若愛有期限》、電影《哪一天我們會飛》、《中英街1號》和《女人就是女人》裏面演出。(Facebook)

不過,就算麥詠楠幾似都好,始終都唔及一位港姐冠軍似Alita,因為她擁有一對比Alita更大的大眼睛,她便是1995年港姐冠軍楊婉儀。

楊婉儀當年封后時便被傳媒批「眼大似金魚」,但她的一對大眼睛卻慢慢成為她的標誌,令她在觀眾心中留下深刻印象。為無綫效力期間,她拍過不少劇集,包括《真情》、《戇夫成龍》和《金牌冰人》等。2003年,她與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚,育有一子一女,到2008年,她開始淡出娛圈,主力發展教育事業。

如果在楊婉儀眼底下畫多兩條粗紅線,應該沒有人比她更似Alita。(網上圖片)

