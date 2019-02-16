【銃夢】新晉演員麥詠楠Cosplay主角鬼佬激讚　網友：似過套戲！

如果說《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）是今年農曆新年檔期最強電影，應該沒有太多觀眾反對，事關它在票房成績上，遠遠拋離大部分賀歲港產片，只有《廉政風雲 煙幕》能夠望其項背。

不過，睇過漫畫版的觀眾都覺得Rosa Salazar所扮的Alita同原著唔算好似，即使畫面多絢麗、動作場面多刺激，仍然是美中不足，好想Alita再「真」一點，再「似」一點，而香港新晉演員麥詠楠或者能夠實現他們的願望。

不少網友都批評Alita未夠似原著。（電影海報）

昨日（15/2），麥詠楠在她的Facebook專頁公開了一張Cosplay Alita的相片，相中的她在眼底下畫了兩條粗粗的紅線，比起電影角色更有神髓，有網友睇完之後便以為這張相是官方Poster。外國網友都察覺到她今次角色扮演，更將之轉貼到大型網絡平台9gag，大讚「個女仔Cosplay Alita仲正過套戲」（This Girl’s cosplay on Alita is actually better than the movie），真正威出國際。

不少網友都大讚麥詠楠似Alita多過套戲。（Facebook、攝影：Barry Chung）

麥詠楠是中泰混血兒，曾在ViuTV劇集《假若愛有期限》、電影《哪一天我們會飛》、《中英街1號》和《女人就是女人》裏面演出。（Facebook）

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不過，就算麥詠楠幾似都好，始終都唔及一位港姐冠軍似Alita，因為她擁有一對比Alita更大的大眼睛，她便是1995年港姐冠軍楊婉儀。

楊婉儀當年封后時便被傳媒批「眼大似金魚」，但她的一對大眼睛卻慢慢成為她的標誌，令她在觀眾心中留下深刻印象。為無綫效力期間，她拍過不少劇集，包括《真情》、《戇夫成龍》和《金牌冰人》等。2003年，她與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚，育有一子一女，到2008年，她開始淡出娛圈，主力發展教育事業。

如果在楊婉儀眼底下畫多兩條粗紅線，應該沒有人比她更似Alita。（網上圖片）

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