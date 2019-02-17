【銃夢】Hugo被網民厭棄係真心廢男友　男女主角戲外都擦出火花？

由荷里活著名導演占士金馬倫（James Cameron）擔任監製及編劇，墨西哥裔導演Robert Rodriguez執導的《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel），上映以來口碑不錯。由Rosa Salazar飾演的Alita 和好友Hugo的純純愛情故事，尤其讓大家看得熱血沸騰。 不少網友覺得愛上「小鮮肉」Hugo的Alita很天真又純情，完全感受到她對男友的愛，非常喜歡她。而飾演Hugo的Keean Johnson就大爆，戲外都很欣賞Rosa Salazar，更指第一日拍戲就好有感覺，難道二人戲假情真？

《銃夢：戰鬥天使》口裨不錯，票房成續亦節節上升，當中Alita和Hugo的一段純真的愛情故事，尤其動人！

今年電影賀歲檔特別熱鬧，西片方面的代表一定要數《銃夢：戰鬥天使》，電影暫時只在11個海外城市上映，已經火速錄得超過3500萬美元（超過2億7千萬港元）的票房成績。戲中出色的視覺特效以及連場刺激的動作場面，為這部戲加分不少，

女主角Alita 的率真性情吸引了不少觀眾的愛戴，占士金馬倫帶着大家透過Alita的一雙大眼睛，感受她醒來後的無助﹑對世界的好奇﹑對過去的疑惑，以及對Hugo一見鐘情等情感上的變化。尤其是Alita和Hugo的初戀故事，真的讓大家看得心肝噗噗跳。

在戲中演Hugo的Keean Johnson表現，戲外與Rosa Salazar無所不談，感情很好。

一見面已經好有感覺！

不少影迷都覺得Alita對Hugo的一顆真誠與真心非常動人，Alita 的性情可愛又純真，飾演Alita小男友的Keean Johnson現實中也是一位「小鮮肉」，只有22歲的他都表示除了在戲中跟Alita擦出火花，戲外也對女主角Rosa Salazar很有感覺，「我跟Rosa有很多共同話題，一開始見面已經很有感覺，無所不談，關係很好。」

上至天文，下至地理，很多話題都聊得到，Keean Johnson指自己跟Rosa一見如故。導演Robert Rodriguez亦大讚Keean Johnson的表現，覺得他跟漫畫中的角色很匹配，戲中Hugo是一個既冷靜又神秘的人物，同時堅定地向着夢想出發。對比Alita的強勢，導演覺得二人擦出很好的火花。

Alita 的性情可愛又純真，對Hugo的一片真心，得到很多男女粉絲的喜愛。

網民：男主角簡直係豬隊友

而為了演活實力非凡又打得的Alita，Rosa花了足足5個月時間受訓，每日由早上8時開始，鍛鍊武術和泰拳等等，最終真的能做到踢臉﹑鎖喉等極高難度動作。一副戰鬥格的Alita，對比起對Hugo的深情，的確起了不少化學作用。

不過，有網民就非常厭棄小男友Hugo，直指「男主角真心好廢」，又話覺得Hugo簡直係豬隊友，完全拖累了女主角的發展，完全不同情這位小男友。雖然一班網民對這個角色有一堆批評，但Keean Johnson就話，這個角色起初看似很強悍，但其實內心的一面確是很脆弱，特別是在一個愛人面前，他無需再去掩飾真實的一面而已。

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