【蝙蝠俠】艾米漢瑪大熱接任賓艾佛力　12年前都差啲做咗超級英雄

早前DC和賓艾佛力（Ben Affleck）雙雙確定了他不會出演蝙蝠俠一角，而接任人選亦未有公布，在過去幾年間，賓艾佛力以蝙蝠俠出演了DCEU（DC擴展宇宙）的電影3次，經過多年的傳聞和猜測，他終於除下了蝙蝠俠的披風，由另一名演員接替，並於2021年登上大銀幕。

賓艾佛力確定不出演後，不少觀眾表示支持。（網上圖片）

隨着賓艾佛力宣布不會以蝙蝠俠回歸後，美國歌手Nick Jonas留言自薦接任，可惜又被外傳狠批「未夠班」，粉絲亦有推舉《吸血新世紀》的男主角Robert Pattinson成為下一個Bruce Wayne。不過有傳DC Studios並沒有花長時間去找下任蝙蝠俠，有傳《以你的名字呼喚我》中的Armie Hammer（艾米漢瑪）很有機會取代賓艾佛力！

Armie Hammer在《以你的名字呼喚我》中同樣大受歡迎，更獲提名金球獎最佳電影男配角。（網上圖片）

雖然到目前為止，仍未有演員名單流出，Armie Hammer會出演《蝙蝠俠》也只是純推測，根據「Umberto Gonzalez」Twitter所發出的最新有關Armie Hammer的4個發文中，他指「我已經向Studio查詢過，Armie Hammer已經32歲，我也講過Bruce的角色會變得更年輕，目前為止仍未有明確的目標人物，Armie Hammer，蝙蝠俠，不是真的」。

外媒紛紛表示Armie Hammer不可能出演《蝙蝠俠》。（網上截圖）

回看2007年的《Justice League: Mortal》，其實Armie Hammer差一點就成為了蝙蝠俠，後來因為導演George Miller去拍了《末日先鋒：戰甲飛車》，令他錯失如此大好機會。其實Armie Hammer看起來真的是個強而有力的後補，他身上溫文爾雅的魅力，逼真地描繪出一個花花公子的億萬富翁，又在《特務型戰》中看得出他能輕鬆消化動作場面，要是他真的能拍板出演《蝙蝠俠》，相信很大機會可以跟「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）再度攜手合作！

粉絲們想再看到亨利卡菲爾和艾米漢瑪再合作嗎？（網上圖片）

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