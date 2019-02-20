【銃夢】漫畫原作者木城幸人五刷電影　激讚：不敢相信我是原創者

由荷里活著名導演占士金馬倫（James Cameron）負責編劇及監製；墨西哥裔導演Robert Rodriguez執導的《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel），改編自日本漫畫家木城幸人作品《銃夢》。兩位大師惺惺相惜，占士金馬倫在聽過《忘形水》導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）推薦後，一直對《銃夢》念念不忘；而木城幸人超喜愛占士金馬倫的《未來戰士》及《未來戰士續集》，坦言反覆欣賞的次數已經數不清。而今次《銃夢：戰鬥天使》，木城幸人表示已經觀看了五次，最後得出一個結論「世界上最偉大的電影」。

《銃夢》原創作者木城幸人已經觀看了《銃夢：戰鬥天使》五次，並指出電影版是「世界上最偉大的電影」。（網上圖片）

電影《銃夢：戰鬥天使》早前在日本舉行特別首映禮，出席活動者包括《銃夢》漫畫家木城幸人、導演Robert Rodriguez、監製Jon Landau、「艾莉達」Rosa Salazar及「戴森依德博士」Christoph Waltz。據日本傳媒報導，木城幸人對電影相當滿意：「感謝所有優秀的工作人員，令《銃夢：戰鬥天使》變成世界上最偉大的電影。每看一次，我都會找到新的東西。電影編排相當驚人，所有場景都很特別，沒有場景是多餘的。最令人興奮的是，我無法相信我是原創故事的作者。」

《銃夢：戰鬥天使》團隊出席在日本舉行特別首映禮，可惜獨欠占士金馬倫。（網上圖片）

【銃夢】電影製作揭秘 連原著漫畫家木城幸人都大讚：完美演繹！

木城幸人一直對《銃夢：戰鬥天使》都非常支持，早前他還特意為《銃夢：戰鬥天使》日本版製作及設計新海報，並在網上跟大家分享：「漫畫的核心價值精彩地傳遞到電影，當中包括角色的情感及她存在原因，電影中完美地呈現出來，所以我很開心。」

《銃夢》作者木城幸人為日本版電影設計的《銃夢：戰鬥天使》海報。（網上圖片）

其實木城幸人對於作品得到占士金馬倫賞識感到非常榮幸：「當得知將由占士金馬倫改編成電影時，我感到非常榮幸。」他續表示，當時曾買了《未來戰士續集》鐳射影碟試圖偷師：「由頭開始看，試圖了解故事的結構及箇中奧妙，還一直重看開場畫面。」

【銃夢】8大零劇透冷知識 占士金馬倫籌備20年對戲名有份堅持

《銃夢：戰鬥天使》改編自日本漫畫家木城幸人作品《銃夢》。（劇照）

除了占士金馬倫外，木城幸人表示也非常欣賞導演Robert Rodriguez：「我超級喜歡他的《Desperado》、《攞命．彎刀．罪惡城》及《索女·喪屍·機關槍》」，他坦言從沒想過Robert Rodriguez會執導他的作品，他得知後表示十分驚訝及開心。另外，他亦大讚飾演「艾莉達」的Rosa Salazar非常美麗，笑言覺得不需要為她後製CG特效。改編自漫畫的真人版電影通常都很少獲得原創作者的認同，而今次卻相反，所以由籌備至上映，花近20年時間的等待，相信是值得的。