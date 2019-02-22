【仁妻．影評】結婚第一誡竟是「欺」？已婚者不願面對的黑暗真相

妻子為丈夫代筆，成就了丈夫的文學帝國，她自稱是「King Maker」，卻始終困於時局，無法成為她應當成為的「Queen」。一開始，我以為講的是文學的醜陋面，原來講的是婚姻的醜陋面。

着迷於格蘭高絲（Glenn Close）年輕時那般精明心機的演出，無論是《孽緣》（Fatal Attraction）或是《孽戀焚情》（Dangerous Liaisons），如今到了《仁妻》（The Wife），看似沒有外顯華麗的演技奇觀，但取而代之的內斂且迷茫的眼神，隱藏在冰山底下的情緒更為龐雜，每一個蹙眉及眼神飄移都讓她締造經典表演。

格蘭高絲於《仁妻》中發揮一貫的高水準演技。（《仁妻》劇照）

《仁妻》理所當然是格蘭高絲的電影，除了男主角康城影帝尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）以外，全片完全沒有任何一人能與之匹敵，但值得關注的是飾演兒子的演員還是影帝謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）的兒子Max Irons，Max在片中飾演被父親盛名所累的不得志作家，相信現實生活中，也時常因為父親的盛名而鬱鬱寡歡吧。

戲中Max Irons扮演格蘭高絲的兒子David。（《仁妻》劇照）

《仁妻》是時代悲歌，昔日曾是風度翩翩的教授Joe（尊尼芬派斯飾演）在眾人之間相中了才華洋溢的漂亮女學生，甚至為她拋家棄子，一段佳緣進入了茶米油鹽醬醋茶的悲哀，讓他們彼此折磨。

到頭來，為了成功，婚姻只能夠欺騙。

Joan（格蘭高絲飾演）充滿才華，當年的她傾心於帥氣且溫柔的教授，只有他認真看待自己的才華，然則自己的女性身份卻不被外界所關注，這世界上的西蒙波娃（Simone de Beauvoir）、希薇亞普拉斯（Sylvia Plath）與吳爾芙（Virginia Woolf）畢竟是少數，Joe身為年輕的猶太才俊，搭配充滿智慧機鋒又明亮的文字描繪，自然是再好不過。

這是真的嗎？Joan甘心成為Joe的影子寫手，即便Joe總是花心，性格無能，還在Joan的面前大言不慚表示：「妳的故事都是取材於我」，絲毫不論那些都是來自於家庭的悲劇，有了生活中最卑微的不堪，才會有了文學。

Joan信手捻來，言語中帶有生命璀麗的精華，Joe不是僅會引用經典書籍的名句，就是一貫的感謝妻子，畢竟他的人生將妻子當作提款機，妻子的才華供他取之不竭，他在內心裡深愛着Joan，卻又無法克制自己的卑微與無能。

丈夫活在妻子的才華陰影之下；妻子活在丈夫的虛假光環之下。（《仁妻》劇照）

這對夫妻不斷折磨，卻總只能在外界面前演繹出一對恩愛夫妻，電影裡面多次讓兩位偉大的演員相互飆戲，上一秒兩人還在為了外遇疑雲而爭吵，下一秒得知女兒產子，自己有了外孫，又願意相互擁抱，喜極而泣表示：

這一切算不了什麼。

真的算不了什麼嗎？我心想，他們的婚姻一直遇到這麼多巨大震盪的爭執，卻總是因為一些突如其來的小確幸，就又決定繼續下去。

Joan必須活在Joe的盛名之下，對兒子的小說無法表示太多意見，「爸爸給的意見會比較好」，Joe卻連她在小說裡面創造的經典角色都未知，Joan只能一再接受丈夫的公開稱讚，她知道那是丈夫唯一了解的彌補，她其實痛恨極了，卻又甘願活在這些虛假的婚姻裡。

「既然我是無知又虛偽的混蛋，那妳為什麼要嫁給我？」

「我……我不知道。」​

一時的衝動，成就了愛情與婚姻，卻註定了終生的遺憾。（《仁妻》劇照）

《仁妻》的故事結尾饒富趣味，正當Joe在意外中心臟病發去世，Joan卻決定捍衛丈夫的名聲，還向得知真相的傳記作家Nathaniel Bone嗆聲，指出他若是污衊丈夫，她絕對會傾盡全力提告，那個無能的丈夫即便死了，仍始終困於妻子，這不就是婚姻最悲哀的一面嗎？

因為她知道，如果將事實公諸於天下，又能怎樣呢？她愛了大半輩子的丈夫名聲毀於一旦，漠視這一切的她可能與家人分崩離析，她最愛的兒子也無法在文壇上抬頭。

不過Joan仍願意向家人吐露一切的真相，這是她愛自己家人最好的方式，為了一個人好，能做出多大的欺騙？《仁妻》赤裸裸的突破中產階級家庭的不堪面貌，精彩極了，當然格蘭高絲的演出絕對是全片最精華，沒有她，整部電影也不可能好。

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】

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