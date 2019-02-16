【仁妻．影評】不一樣的女性電影　比《黑豹》更值獲最佳電影提名

單看預告片，滿心以為《仁妻》（The Wife）又是一典型女權主義產物，但看畢後發現原來電影別出心裁，非單純敍述一個女性如何受到壓逼，如何自強的典型女權故事，使它即使題材與主流女性電影近似，但氣質卻別樹一幟，帶來一股清流。 撰文︰四維

格蘭高絲榮獲金球影后，但要連下奧斯卡，恐怕不易。（劇照）

《仁妻》故事與早年《編寫美好時光》（Their Finest）及即將上映的《寫我華麗緣》（Colette）相當近似，都是女性於某個年代不獲信任，需要為男人「幕後代筆」。但《編》與《寫》都是比較直述地展現女性權益問題。老實說，這種電影今時今日實在太多了。《仁妻》在女性權益以外，講述更多女性於現實中會面對的問題，最直接的是愛情、親情與事業之間的互相掙扎，令女主角Joan的角色形象更為立體、多面，女主角不再是高大的領導與先鋒，而是更貼近一般大眾的女性特徵──知性、感性、顧家、念舊。

不是每個人都有勇氣做「大衛」，《仁妻》很好地展現了一般女性的想法。（劇照）

不得不讚，中文譯名《仁妻》的「仁」字用得相當精確，所謂「仁者愛人」，戲中Joan之仁並不體現在大是大非上，而是坐落於家庭本位上。作為一個妻子、作為一個母親之「仁」，表現了關愛與顧念，藉著「犧牲小我，完成大我」來成就丈夫。當然，換個角度亦可以理解作「婦人之仁」，但婦人之仁又有何不可或不好呢？格蘭高絲（Glenn Close）把一個小女人對家庭的付出，演得絲絲入扣之餘，配合劇本亦展現了其才華被埋沒的不甘與無可奈何，兩種貌似衝突的元素造成了角色強烈的內心衝突，形成一種灰沉沉的「氣壓」，配合Joan與丈夫之間逐漸浮出的矛盾，令電影在一片亳不幽默的文戲中，構成懾人的氣場，整套戲相當緊湊，僅用對白、演員的面部表情、音樂、與簡單的鏡頭，在小格局的場景中做到亳無冷場，完美示範何謂 less is more。

扣人心弦的好戲不需要大製作，卻可以比龐大的場口與眩目的CG更震撼人心。（劇照）

榮獲金球影后的格蘭高絲在《仁妻》的精湛表現自不用多言，遺憾劇本不是主流荷里活想要的女權意識，沒有女權「大爆發」，沒有所謂的女權覺醒，使《仁妻》於奧斯卡僅獲最佳女主角一項提名。但個人而言，倒覺得大可把《黑豹》拉下，讓一個「最佳電影」的提名予這部佈局精密，對白精警，讓電影回歸最純樸自然，不需要俊男美女，不需要眩麗的特效，不需要政治正確，僅需要好劇本、好演員的好戲。

4. 個人認為《仁妻》可稱作「女權界電影清泉」。（劇照）

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