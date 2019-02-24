《爭寵》（The Favorite）呈現了英國歷史上「女同性戀」的三角關係，Olivia Colman飾演安妮女王（Queen Anne），Lady Sarah（Rachel Weisz飾）與落難貴族Abigail（Emma Stone飾）「爭寵」，只為博取女王Queen Anne歡心。看似是權力核心的安妮女王，真實的人生卻多災多難......

入圍奧斯卡最佳電影的《爭寵》（The Favorite），雖然最終失落獎項，但Olivia Colman憑安尼女王（Queen Anne）一角奪最佳女主角封后。電影中Queen Anne（Olivia Colman飾）表面上大權在握，實際上掌握朝政的卻是身邊「閨蜜」Lady Sarah（Rachel Weisz飾），她一直都是女王心中的最愛。直至落難貴族Abigail（Emma Stone飾）來到皇宮擔任侍女，與Sarah「爭寵」，以溫柔體貼博得女王歡心，宛如英國版的「延禧攻略」，爭得你死我活只為了得到當權者的寵愛，以在深宮之中得到權力和名利。

Emma Stone在電影中飾演落難貴族Abigail，與Sarah爭寵。（《爭寵》劇照）

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在觀眾眼中，Queen Anne自然是永遠的贏家，不論Sarah和Abigail誰贏誰輸，最後還是要服從女王。然而，從另一個角度，Queen Anne也不過別人眼中象徵權力的踏腳石，身邊人對她的所有阿諛奉承、甜言蜜語，都不是發自真心，不過是希望藉此博取她的歡心，在皇宮之中得到權位。宛如現實中，富二代身邊，總有幾個貪圖金錢的追求者。

位高權重的Queen Anne不過也是旁人眼中的棋子，點擊看Olivia Colman的演出：

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Queen Anne在電影中知己難求，在歷史上，她的人生也是個悲劇。她在1665年出生，電影中的她體弱多病，其實她一出生就百病纏身，年幼更因眼疾而被送到法國治療。當時他的祖父因信奉天主教，而和信奉英國國教新教的議會爆發內戰，最後她的祖父被處決，而父親詹姆士二世（James II）其後也因此而被廢除王位。其後由她姐姐和姐夫繼承王位，直至姐夫過世時，Queen Anne才開始管治英國。

電影中的著眼點是她和Sarah及Abigail的三角戀，但歷史上，她和丈夫丹麥王子George也算是一對恩愛夫婦。她在18歲時與George結婚，原本自覺與王位無緣，婚後一直都在丹麥過著悠閒的生活。兩人總共生育過17個子女，可見他們感情不錯，但不幸的是，子女們沒有一個可以活到成年，紛紛離世，這對Queen Anne的打擊頗大。鬱鬱寡歡的情況下，她在成為女王之前其實已經病痛纏身。

電影中的Queen Anne也是行動不便。（《爭寵》劇照）

她之所以能成為女王，主要是因為她是英國國教的虔誠信徒，所以獲得了英國議會的支持，説到底，掌握大權的女王有時也不過是議員眼中的一隻棋子，甚至也會受到政客意見的左右。她在1702年登基，George在1708年患病離世，當時她43歲，悲痛欲絕，本身身體虛弱的她病情每況愈下。在位後期，她幾乎都依靠輪椅出入，又患有痛風，施政方面自然有困難。就如電影中所述，她把政事都交給好友Sarah處理。然而，她在位期間朝政穩定，一直努力平衡議會中各黨派的勢力，也令她贏得了「好女王安妮」（Good Queen Anne）的稱號。

她在1714年離世，當時只有49歲，不少人會替她感到惋惜，然而對她本人而言可能是解脫，因為終於可以不再受病痛之苦，也不用再受人利用。