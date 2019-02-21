【邊境奇聞 · 影評】顛覆想像的另類愛情　超越《忘形水》人獸戀

情人節很多情侶都會去戲院，在昏暗的環境下，看一部浪漫的愛情片是件挺有氛圍的事，情人節上映的香港代表《青春戰記2之來得及再愛妳》和由經典漫畫《惡作劇之吻》改編的《一吻定情》都是很典型的愛情片，而令觀眾對愛情片改觀的《邊境奇聞》也未嘗是個另類的選擇。《邊境奇聞》獲康城影展「一種關注」大獎，說的是擁有極靈敏嗅覺天賦的Tina遇上同族類Vore，兩人之間產生情愫的故事，到這裡還是很愛情片的格局，進入戲院就會發現並不是想像中那回事！

《邊境奇聞》內容有點重口味，建議大家做好心理準備才入場觀看。（電影海報）

電影《邊境奇聞》的英文是Border，中文可譯作邊界，電影裡其實從一開始就已經設定了很多界線，就好像女主角Tina本來就在邊境工作，因為極醜陋的外表和能嗅出人類情感的天賦異稟而被視為是邊緣人（Outsider），Tina也意識到自己的與眾不同，所以自我孤立，和同居男友隱居山林。縱使她已經遠離俗世，還是不得安寧，唯有獨自在森林深處行走，尋找屬於自己的一片寧靜天地，而能和她作伴、可以成為她依靠的就只有林中的動物，又或許是唯有動物才不會帶著異樣目光看待她。

《邊境奇聞》以第90屆奧斯卡最佳電影《忘形水》作為宣傳噱頭。（電影劇照）

直到Tina遇上男主角Vore，也許是二人相近的地方很多：樣貌醜陋、小時候都被雷電劈中過、性器官的錯置等，大概是有種同是天涯淪落人的感覺，所以Tina和Vore很快就墮入愛河。Vore以山怪自居，平日吃蟲類及生食為生、有單性繁殖的能力，他亦灌輸並教導Tina以山怪的方式生活，同時也是Tina一個自我尋找的過程。即使二人在外人看起來甚是怪異，可他們在隱世林中不用顧忌任何人的目光，過得無比快活；導演亦安排了不少遠鏡去觀察他們，甚至讓觀眾覺得他們和普通情侶無異，暫時忘記了他倆的「特別」之處。

如果說《忘形水》裡啞女和水怪的愛情是淒美，那麼Tina和Vore間的野獸戀大概是震撼。（電影劇照）

《邊境奇聞》的中心思想是自我定義。Tina在Vore的潛移默化下漸漸認同自己是山怪的一份子。Vore痛恨人類對族人趕盡殺絕，誓要為族人復仇，雖然Tina在生理上認同自己是山怪，可是她以人類生活的日子太長，她的價值觀已建立善惡對錯準則，所以當她面臨道德決擇的時候，她還是選擇指證Vore的惡行。有時候，我們可以選擇自己想成為一個怎樣的人。人類很多時候訂立了不同界線，去劃分不同的事物，但訂立這些界線的標準是什麼，以及為什麼這些界線需要存在，而不同就等於異類嗎，這些問題實在值得大家思考。