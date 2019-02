【第一眼戰線．影評】獨眼記者搵命博　持「最強武器」卻無力回天

《第一眼戰線》(A Private War)是一部美國傳記片,電影改編自真人真事,以英國《星期日泰晤士報》獨眼戰地女記者Marie Colvin的戰地經歷作藍本,故事敍述她為了報道戰場實況,深入斯里蘭卡、伊拉克、阿富汗、利比亞、敘利亞等戰區,走在烽火最前線,以無懼的精神揭發戰爭背後的真相。

《第一眼戰線》是一部傳記電影,顧名思義是一個人物的生平故事,電影以戰地記者Marie Colvin(Rosamund Pike飾)為主角,是一部完全由女性的主導的電影。女性這個身份並沒有為Marie Colvin帶來甚麼限制,電影初段就已經提到她沒有孩子和家庭的束縛;她是個極具主見的女性,在職場裏,男性編輯上司Sean Ryan多次對她下達命令,她都有屬於自己的堅持;在漫天烽火的戰場裏,縱使身邊都是男性,她都沒有半點輸蝕,總是走在最前,更當面質問卡達菲的戰爭暴行,很是剛強。在這裡不得不稱讚一下女主角Rosamund Pike的演繹功力,使Marie Colvin這個角色活生生呈現在觀眾眼前。

俗語有云「針唔拮到肉唔知痛」,很多時候我們都是在電視屏幕裏得知世界各地戰爭的消息,所以總覺得戰爭離我們很遠,但是當戰爭的慘況呈現在眼前,人們還能無動於衷嗎?在《第一眼戰線》裏,戰地記者Marie Colvin由始至終都秉持「真相是最有力的武器」(The most powerful weapon is the truth. )。觀眾跟隨Marie Colvin的步伐走進戰場,穿過槍林彈雨的街道、與武裝士兵一起行動、幾乎每分每刻都是命懸一線的感覺,即使Marie Colvin的左眼被手榴彈炸盲、後來更產生了創傷後壓力症候群,但她仍然堅持走在戰火的最前線做第一手報道,揭露敘利亞政府的謊言。相信觀眾在看畢這部電影後,都會對Marie Colvin心生敬意。



Marie Colvin似乎勇敢得無所畏懼,但見證過太多戰爭的殘忍和生離死別,她的心理還是會有負擔。每次回到英國後,她總是無法抽離戰場上的慘況,一直備受夢魘困擾。戰地記者承受戰火的洗禮,為了尋求真相心口掛個勇字就向前衝,但在記者以前她是一個人,她直接體會戰爭的殘忍比常人深刻數十倍,尤其是看到手無寸鐵的小孩更惹人憐憫,還有一起在戰場共生死的同伴離世。Marie Colvin還是十分掙扎,還是害怕死亡,電影裏亦詳盡呈現了這些心理矛盾,畫面上來說雖然沒有戰爭場面震撼,卻使人物顯得更立體。

總括來說,戰地記者Marie Colvin想世界知道戰爭背後的真相,但電影《第一眼戰線》又何嘗不是在用另一個方式呈現戰爭的殘酷。雖然觀眾大概能預料到故事線的發展走向,不過傳記電影不就是要偏向寫實嗎?有時候有些電影未必很好看或很吸引,可是觀眾能在散場後領悟到一些訊息、或是繼而思考更多,就是一部電影所存在的價值。

