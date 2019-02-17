【第一眼戰線．影評】獨眼記者搵命博　持「最強武器」卻無力回天

《第一眼戰線》（A Private War）是一部美國傳記片，電影改編自真人真事，以英國《星期日泰晤士報》獨眼戰地女記者Marie Colvin的戰地經歷作藍本，故事敍述她為了報道戰場實況，深入斯里蘭卡、伊拉克、阿富汗、利比亞、敘利亞等戰區，走在烽火最前線，以無懼的精神揭發戰爭背後的真相。

《第一眼戰線》是獨眼戰地女記者Marie Colvin的傳記電影。（網絡圖片）

《第一眼戰線》是一部傳記電影，顧名思義是一個人物的生平故事，電影以戰地記者Marie Colvin（Rosamund Pike飾）為主角，是一部完全由女性的主導的電影。女性這個身份並沒有為Marie Colvin帶來甚麼限制，電影初段就已經提到她沒有孩子和家庭的束縛；她是個極具主見的女性，在職場裏，男性編輯上司Sean Ryan多次對她下達命令，她都有屬於自己的堅持；在漫天烽火的戰場裏，縱使身邊都是男性，她都沒有半點輸蝕，總是走在最前，更當面質問卡達菲的戰爭暴行，很是剛強。在這裡不得不稱讚一下女主角Rosamund Pike的演繹功力，使Marie Colvin這個角色活生生呈現在觀眾眼前。

飾演Marie Colvin的Rosamund Pike演技備受讚賞，更獲提名金球獎最佳戲劇類電影女主角。（Gettyimages）

俗語有云「針唔拮到肉唔知痛」，很多時候我們都是在電視屏幕裏得知世界各地戰爭的消息，所以總覺得戰爭離我們很遠，但是當戰爭的慘況呈現在眼前，人們還能無動於衷嗎？在《第一眼戰線》裏，戰地記者Marie Colvin由始至終都秉持「真相是最有力的武器」（The most powerful weapon is the truth. ）。觀眾跟隨Marie Colvin的步伐走進戰場，穿過槍林彈雨的街道、與武裝士兵一起行動、幾乎每分每刻都是命懸一線的感覺，即使Marie Colvin的左眼被手榴彈炸盲、後來更產生了創傷後壓力症候群，但她仍然堅持走在戰火的最前線做第一手報道，揭露敘利亞政府的謊言。相信觀眾在看畢這部電影後，都會對Marie Colvin心生敬意。



點擊圖輯看《第一眼戰線》劇照。

+ 8 + 7 + 6

Marie Colvin似乎勇敢得無所畏懼，但見證過太多戰爭的殘忍和生離死別，她的心理還是會有負擔。每次回到英國後，她總是無法抽離戰場上的慘況，一直備受夢魘困擾。戰地記者承受戰火的洗禮，為了尋求真相心口掛個勇字就向前衝，但在記者以前她是一個人，她直接體會戰爭的殘忍比常人深刻數十倍，尤其是看到手無寸鐵的小孩更惹人憐憫，還有一起在戰場共生死的同伴離世。Marie Colvin還是十分掙扎，還是害怕死亡，電影裏亦詳盡呈現了這些心理矛盾，畫面上來說雖然沒有戰爭場面震撼，卻使人物顯得更立體。

男童Omran Daqneesh遇上空襲獲救後一臉茫然、血流披臉的畫面引起大眾對敍利亞內戰的關注。（網絡圖片）

總括來說，戰地記者Marie Colvin想世界知道戰爭背後的真相，但電影《第一眼戰線》又何嘗不是在用另一個方式呈現戰爭的殘酷。雖然觀眾大概能預料到故事線的發展走向，不過傳記電影不就是要偏向寫實嗎？有時候有些電影未必很好看或很吸引，可是觀眾能在散場後領悟到一些訊息、或是繼而思考更多，就是一部電影所存在的價值。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物：https://heart.hk01.com/zh/project/10095