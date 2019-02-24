【銃夢】絕密彩蛋曝光　原來呢個角色未死仲復活！

《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）是今年賀歲檔，其中一部最受歡迎的電影，票房口碑兼收。這部特技大片由占士金馬倫(James Cameron)監製及編劇，電影的製作及視覺效果，絕對是精緻到沒事好挑剔！相信不少影迷都已入場觀看，最近就有彩蛋流出，戲中這位已經一命嗚呼的角色，似乎重新回歸！

《銃夢：戰鬥天使》被譽為是繼《阿凡達》（Avatar）後，另一部把電影製作推向新高峰的作品。

（有劇透！請斟酌閱讀！）

占士金馬倫籌備20年，由墨西哥裔導演Robert Rodriguez執導的《銃夢：戰鬥天使》，在全球大收旺場。戲中的科幻和格鬥元素，對未來世界的描述和精彩的特技效果，已經令影迷看得相當滿足。再加上，戲中的感情線相當細膩，無論是女主角Alita和小男友動人的愛情線；還是Alita與「再生父親」機械人醫生（基斯杜化華茲Christoph Waltz飾演）的親情等等，都非常觸動人心。

女主角Alita和男友的感情線很動人，不少影迷指Alita在這段關係中，表現得很真誠又可愛。

原來呢個角色無死！

最近，電影公司釋出一條《銃夢》的彩蛋片段，竟然發現以下這個在戲中本以為已死去的角色，重返大家眼前。所指的就是戲中很受Alita喜愛的一隻小狗，牠原來並沒有死去，還裝上機械手腳復活了，惹來網民一番熱議。還記得是哪隻小狗嗎？相信影迷都對這隻小狗有非常深刻的印象，在電影中Alita在某個晚上到了酒吧，向一班賞金獵人求助，當時女主角被大反派襲擊，只有這隻小狗挺身而出保護她。後來，小狗被反派無情地「殺死」，地上留下一大灘鮮血。Alita那兩行塗在臉上的血，就是來自這隻英勇的小狗。

還記得Alita臉上這兩道血痕，是怎樣來的嗎？相信當時不少粉絲看到這幕，都感到痛心。

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當大家都為牠感到悲傷之時，近日流出的彩蛋短片中，就見到小狗變身生化機械狗。跟Alita一樣，身體和四肢都裝上了機械，跳跳紮地從紙皮箱跑出來。不少影迷看到這條短片，都不禁看完再看，為小狗能夠復活重生大感驚喜。小狗平安無事復活了，更有網民指這次真的是好「狗」有好報﹑「好可愛」，覺得狗狗無死，很興奮。

Alita跟大反派由酒吧打到落地底，那場動作戲簡直看得大家熱血沸騰。

《銃夢：戰鬥天使》票房創下佳績，全球票房累積已超過1.5億美元。不少觀眾看戲後，都可能會覺得唔夠喉。不過大家不用擔心，事關原著漫畫《銃夢》總共連載過3部，有指電影將會拍成成三部曲。占士金馬倫也曾在訪問中，承認有拍攝續集的計劃。而導演Robert Rodriguez更大爆，占士金馬倫早就寫好1000頁劇本，第一集只用上600頁，當中更有一個改造人的角色Zapan，會在下集才跟大家見面。