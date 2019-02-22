【銃夢】觀察力大考驗！將錯就錯造就驚喜彩蛋　導演：純屬意外

《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）已經上映，片中充滿許多浩大電腦動畫場面，以及多年來難得一見的驚人視效。而不少觀眾發現，在其中一個動作場面中，本片導演：羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez）竟驚喜客串其中！但事實上，這個「客串」完全純屬意外。

導演意外「演出」競賽！點圖重溫球賽劇照▼

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在本片後段「摩動球」（Motorball）競賽中，羅拔洛迪格斯有短暫聲演一下：原本這只是在等待配音員加入前，他暫時配了一小段音。

一開始我替一位不小心被踢到，然後整顆頭飛進摩動球競賽場的角色配音，他會說『噢，慘了』 導演羅拔洛迪格斯

羅拔洛迪格斯向GameSpot解釋：「那句台詞在初版時仍是我的聲音，而劇組人員也保留了我的配音，因為他們喜歡我配的聲音。我問他們『嘿，所以那個配音員找得如何？』他們則回答『不了，我們不喜歡他的聲音，我們打算直接用你的。』」

拳拳到肉，流暢不已的數位特效動作戲

除了客串獻聲，羅拔洛迪格斯還為觀眾帶來清晰流暢的特效動作戲──當然也包含這段摩動球競賽故事。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

羅拔洛迪格斯表示：「對我來說，這是全片中最難處理的片段。導演之所以需要詳讀劇本，無論是動作戲或是任何型式的劇本，都因為導演和編劇不一定會是同一個人，當我在讀劇本的時候，常會出現讓我覺得『這不可行』的片段，但占士金馬倫（James Cameron）卻完全沒有這個情況。他好像已經在腦內看完了整部電影，然後把他所看見的畫面鉅細靡遺的紀錄在劇本中，真的非常清晰，拍攝時的順暢度完全不是我之前讀過的任何劇本可以比擬的！所以我也希望實際呈現出來的電影畫面也能一如他的劇本那樣清晰。觀眾能清楚地看到一切，這就是我的感受，因為我已經看過大量會讓觀眾眼花撩亂的重量級電影…

《銃夢：戰鬥天使》動作戲獲影迷大讚。（電影片段）

…觀眾看的入迷，聽見周遭掌聲一片當然不錯，這代表觀眾確實有進入片中的動作場面及劇情故事。占士金馬倫決定讓片中的『摩動球』不只是場單純的競賽，而參賽的「Alita」是真的被一群敵人獵殺，甚至可能因此遭到殺害！先忘掉這個球賽吧，他是真的想置他們於死地。所以你會想要保留這場戲戲劇性的部分，而占士金馬倫也以一種充滿張力的方式達成這件事，即使這方法風險很高，但你絕不會想失去觀眾的。」

一切皆因占士金馬倫而起──而我們處理剩下那些。

從動作大場面到各個人物的描寫，對於這個世界的願景，占士金馬倫可說是做到了鉅細靡遺的程度，而羅拔洛迪格斯也相當欽佩占士金馬倫在自己加入之前為這個電影計畫所投入的努力。以獵人戰士「Zapan」來看，這位角色的造型也與原作漫明顯不同。

獵人戰士「Zapan」由英國男星Ed Skrein扮演。（劇照）

羅拔洛迪格斯說：「我看到占士金馬倫所繪製的設定稿，我看到某個畫面，我想那絕對就是「Zapan」，接着我看到了他的背，上面還有金屬打造的日曆，這完全讓我大開眼界。就像一台改裝法拉利，他將所有財產全砸在改造自己的臉以及身上，呈現出他的自大高傲。這個帶有某種拉丁風格的設定很酷，同時也展現出片中的世界是個大熔爐，也完全重現出原作漫畫裡的世界觀…

「Zapan」對「Alita」大打出手一萬令人印象深刻。（劇照）

…片中你會看到來自世界各地的文化，人們說着各式各樣的語言，而他們也有着許多不同的特色。這是那個世界殘存之物的縮影。我認為這真是個開啟一切的絕佳起點，讓他看起來像是一台華麗的跑車，在那之後的設計還得費一番功夫，但我們也順利完成了並將一切串連起來。這大概是我最喜歡的設計，但這一切的開始都是出自占士金馬倫之手，我們則是處理剩下的部分。」

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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