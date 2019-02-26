【奧斯卡2019】中國先係大贏家之一？　最佳電影都有份

第91屆奧斯卡頒獎禮昨日圓滿結束，針對賽果的爭議聲音不少，今年沒有一套電影特別突出，獎項分配較平均，拿下最佳電影、最佳原創劇本及最佳男配角的《綠簿旅友》（Green Book）可算是全晚大贏家。 這個美國影壇盛事，理應跟中國沒甚關係，最佳外語片亦不見華語片，但原來今屆奧斯卡，中國都算大贏家之一，係咩解究？

阿里影業有份投資獲最佳電影的《綠簿旅友》。

先講最佳電影《綠簿旅友》，原來其中一名投資者，正是鼎鼎大名的馬雲，他旗下的阿里影業，是電影的其中一家製片商Amblin Partners的母公司，阿里影業總裁張蔚受訪表示，「縱然阿里影業在荷里活只是剛起步，但根據往績，我們並非只著重於高娛樂價值，而會挑選我們相信包含正面訊息的高質素作品。」

「完美世界影視」近年投資多部荷里活電影，包括得獎作品《臥底天王》。

至於贏得最佳改編劇本的《臥底天王》（BlacKkKlansman）及最佳視覺效果的《登月第一人》（First Man），原來都有中方資金支持，於2008年成立的「完美世界影視」為這兩部電影的投資者之一，母公司「完美世界」製作網絡遊戲起家，成立分支電影公司後，曾參與多部荷里活大製作，包括《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）及《 叛諜追擊5：身份重啟》（Jason Bourne）等。據悉，完美世界影視與美國環球影業（Universal Pictures）簽下5年財政合約，未來推出的作品都會有中國資金參與。

《包寶寶》的製作班底與故事劇情都與中國有關。

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此外，新華社亦點名報導幾部華人電影工作者參與的得獎作品，當中包括華裔導演石之予編劇及執導的《包寶寶》（Bao），贏得本屆奧斯卡最佳動畫短片，報道強調石之予是Pixar首位中國女性短片編劇及導演。而獲得最佳紀錄片的《Free Solo》導演金國威與妻子Chai Vasarhelyi，分別為美籍華人及匈牙利與香港混血兒，有內地媒體形容為「國家的勝利」。