【奧斯卡2019】Bette Midler 長裙成焦點　原來跟蔡依林有段故事

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今日(25日)正式完結,除了有傳奇樂隊QUEEN與歌手Adam Lambert演繹經典名曲《We Will Rock You》及《We are the Champions》、Lady Gaga和Bradley Cooper深情合唱《Shallow》外,其實還有一位殿堂級歌手獻唱《魔法保姆》的《The Place Where Lost Things Go》。