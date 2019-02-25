【奧斯卡2019】Bette Midler 長裙成焦點　原來跟蔡依林有段故事

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今日（25日）正式完結，除了有傳奇樂隊QUEEN與歌手Adam Lambert演繹經典名曲《We Will Rock You》及《We are the Champions》、Lady Gaga和Bradley Cooper深情合唱《Shallow》外，其實還有一位殿堂級歌手獻唱《魔法保姆》的《The Place Where Lost Things Go》。

Lady Gaga以《Shallow》奪得最佳電影歌曲。（網上截圖）

《The Place Where Lost Things Go》跟《Shallow》一樣提名最佳電影歌曲，最終由Lady Gaga首奪奧斯卡小金人，Lady Gaga等知自己再度獲獎一刻都顯得相當激動。而演唱《The Place Where Lost Things Go》的女歌手兼演員Bette Midler其實大有來頭，她現年73歲，曾提名奧斯卡金像獎，且獲得了四次格林美獎，四次金球獎，三次艾美獎以及一次特別東尼獎。

Bette Midler今日着起3年前蔡依林都有着過的Deep V薄紗長裙。（Getty Images）

Bette Midler出席第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮時，以一頭金色短髮和Deep V薄紗花紋長裙登場，有粉絲發現這條裙其實早在3年前蔡依林（Jolin）都有着過！2016年，蔡依林出席紐約時裝週Marc Jacobs時，正是穿上同一條裙，當時她更巧遇Marc Jacobs時裝秀的神秘嘉賓Lady Gaga，而兩人當然有合照留念。

蔡依林跟為Marc Jacobs行時裝秀的Lady Gaga合照。（網上圖片）

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【奧斯卡2019】《Shallow》首奪電影歌曲 Lady Gaga︰有夢就要追

其實受邀出席的蔡依林是台灣第一個站上Met Gala紅地氈，堪稱台灣第一人！不過蔡依林曾提及自己是個有點孤僻、膽小和封閉的人，而且有點恐懼社交，雖然她站上過大大小小的舞台，同時也是一個極度缺乏安全感的女孩，加上她在The Met Gala時尚晚宴結束後，大喊了一場，釋放出被邊緣化的無力感和社交上的壓力，發覺自己很需要陌生人一句溫暖的問候，或是一句熟悉的母語。

Bette Midler當日的一個微細舉動，欲為蔡依林帶來無限溫暖。（Getty Images）

而當日向蔡依林伸手救援的正是Bette Midler，蔡依林當時特別感謝她，因為她率先展露微笑的行為，留下了十分深刻的回憶。蔡依林更提醒大家「勇敢伸出雙手，去照顧和關心跟自己成長環境不同的陌生人，你不會知道這力量是有多麼的大。」

蔡依林特意開Post感謝Bette Midler。（網上截圖）

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