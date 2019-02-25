【奧斯卡2019】同志男星着連身裙搶風頭：我鍾意點著唔關其他人事

第91屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間（25日）早上舉行，紅地氈上星光熠熠，一向都是巨星搶鏡之地。不過，今年眾多女星都收起性感一面，改玩型格風。以下這位來自劇集《Pose》的黑人同志男星比利波特（Billy Porter），就着上一條浮誇的黑色西裝絲絨大篷裙，搶盡風頭，成為全場焦點。而原來他穿起這身禮服，是別有用心的。

黑人同志男星比利波特（Billy Porter）在第91屆奧斯卡頒獎禮的紅地氈上，搶盡風頭！

從小受到家人影響熱愛時裝

黑人同志男星比利波特（Billy Porter）身穿一襲Christian Siriano的黑色連衣長裙，與伴侶亞當史密斯（Adam Smith）一起出席奧斯卡盛會，成為紅地毯上的亮點。他以《Pose》一片入圍金球獎最佳戲劇類影集男主角，雖然最終未能獲獎，但無損他靚爆的心情。

在接受外國媒體《Vogue》訪問時，就透露自己從小受到祖母和媽媽的啟發，很喜愛時尚打扮，當透露如何用穿搭去表達自己時，亦感到很多限制。「當你是一個黑人，還要是一位同志，男子的氣質就會受到質疑。」他表示自己遇過很多有同性戀恐懼症的人，這次受邀來到影壇的盛事，他希望透過衣服去帶出一些信息，挑戰大家既有的框框。「既然女生每天都可以穿褲子，為什麼男生穿上裙子，大家的反應就這麼大？」

同志男星比利波特（Billy Porter）穿上西裝絲絨大篷裙，其實是忠於自己的表現。

黑人同志男星比利波特（Billy Porter）身穿一襲黑色連衣長裙，與伴侶亞當史密斯（Adam Smith）一起現身奧斯卡盛會。

被封為「全場最美」

他覺得即使出席重要場合，男星也不一定只可穿正規的紳士禮服。他表示這次穿起黑色連身篷裙時，有種覺得自己是活着的、自由的和容光煥發的感受。這次與伴侶一同行紅地氈，他希望藉着這次面向世界的機會，讓大家都會知道，你不必理解或同意其他人所相信的事情，但大家都應該互相尊重。就算有人看到他的一身裝扮而覺得不舒服，那也只是他的選擇，與其他人無關。Billy Porter的造型不只成為眾人的焦點，搶盡風頭，更被不少影星封為「全場最美」。

Billy Porter在上月的金球獎頒獎禮上一樣打扮前衛，用色大膽。

Billy Porter敢作敢為的性格，其實一直都在不同場合表露無遺，打扮浮誇百變，造型非常大膽。在上月的金球獎頒獎禮，他就在西裝外，披上鮮粉紅的斗篷，同樣成為全場焦點。過往在多個公開場合，都見到Billy打扮尤其突出和大膽！