【流浪地球】電影爆紅現假周邊產品　「原版」防護衣索價4000人仔

中國科幻電影《流浪地球》昨日（28日）在香港正式上映，該戲由吳京、吳孟達、屈楚蕭、李光潔和趙今麥主演，香港人可能對吳京和達叔較為熟識，不過《流浪地球》在國內外都大受好評，票房已突破44億，當中北美總票房將近500萬美元，成績非常亮眼！不過戲紅自然令不法之徒想從中獲利，分一杯羹，出售一些訛稱拍攝時用過的物品，逼使官方和導演都忍不住要發文澄清！

《流浪地球》票房已突破44億，引起不少外國觀眾的青睞。（網上圖片）

《流浪地球》在內地受到不少影迷的熱捧，直情紅到其周邊都在網上瘋賣，當中的「《流浪地球》電影原版地面防護衣」更叫價$4,000人民幣、「《流浪地球》電影簽名宣傳海報」價值$560至$630人民幣不等、就連「《流浪地球》電影簽名未刪減劇本」都一樣有得賣，索價$1,100至$1,600人民幣，不講價之餘兼包郵，講明入手渠道是「內部流出紀念品」。另外，更有遊戲發展商趁着《流浪地球》的熱潮，推出所謂的《流浪地球》官方跨界合作手機遊戲《流浪星球》。

《流浪地球》在內地紅得發紫，可謂被封國民電影，就連不知是真是假的「《流浪地球》電影原版地面防護衣」亦叫價$4,000人民幣！（網上圖片）

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導演力斥︰假的！受騙兩行淚！

不過以上一切的官方流出物皆被真．官方「電影流浪地球」和導演郭帆在微博上否定，將其一一截圖，再打上大大隻紅色「假！」字，寫下「電影流浪地球官方周邊產品小球兒都有轉發哦～周邊千萬個，官方就一個，購買不謹慎，受騙兩行淚！認準官方授權，別被欺騙哦！」​​​​直接將不法之徒的惡念打破！有網民留言指「紅到這個地步，賣假劇本」、「防護服的那個就是從你們那裡（官方）抽走的，把官方送的簽名海報賣了，又不知道從哪裡搞了幾張假的開始賣，我問他，他還和我說從官方送他的箱子裡又發現了幾張，真當我三歲？」、「應該是照著中獎的防護服自己模仿筆跡簽的，真不要臉」、「希望他永遠賣不出去」等等。早前官方和騰訊為保護《流浪地球》，出手刪除近500條有關的盜版連結發文，未知今次官方除了在微博呼籲外，還會採取哪些極端手段打擊不法之徒呢？

真．官方產品

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有網民留言指「《流浪地球》電影原版地面防護衣」應該是抽獎抽中再轉賣出去，不過該賣家所賣的簽名海報似乎是假貨！（網上截圖）

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