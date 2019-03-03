【Marvel隊長】高難度動作完全未驚過　貝兒娜森：呢樣先係我死穴

等了這麼久，《Marvel隊長》（Captain Marvel）終於本周三（6/3）上映，貝兒娜森（Brie Larson）飾演這位被視為宇宙最強的超級女英雄，似乎就是拯救地球、以及打敗《復仇者聯盟3：無限之戰》中終極反派魁隆的骨幹人物。 近日，貝兒娜森接受外國訪問時，表示在戲中挑戰幾高難度動作場面未驚過，唯獨要她跟戲中某個角色相處，才是最大的困難。

《Marvel隊長》的貓貓Goose人氣高企，非常搶鏡，一直備受影迷關注。

還記得在《復仇者聯盟3》的片尾彩蛋，神盾局局長的Nick Fury化成灰燼前，趕得及聯絡Marvel隊長，因此大家將整個復仇者聯盟的生死存亡都寄望於這位最強超級女英雄身上，相信她是打低魁隆的最後希望。

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貝兒娜森（Brie Larson）對於一連串的動作，甚至驚險場面都能應付，卻原來最怕這件事。

「面對這個角色我會緊張到抓住椅子！」

飾演Marvel隊長的貝兒娜森現實中亦同樣強悍。早前見她為了角色密集操練，能徒手推動一架重5千磅的吉普車，讓影迷們真心佩服。不過，想也想不到這麼強的Marvel隊長，她的致命傷竟然是她的好拍檔，「說起來也算是一個笑話，劇組每天都看着我做各樣瘋狂的特技，甚至試過在50英尺高的空中，我都可以完成繩索特技的訓練。但只要有貓出現在房間裡，我就需要另一個計劃，要好好談一下，同時我亦會緊張得只能抓住我的椅子。」

貝兒娜森早前單靠一人之力，就推動一架車，強到難以置信！（網上截圖）

靠CG和道具進行拍攝

原來貝兒娜森對貓隻有嚴重敏感，對於這次飾演Marvel隊長要和貓星人Goose拍對手戲，可說是最大困難。「只要看到貓毛飄浮在半空，就會感覺再過10分鐘左右，麻疹就要發作。」種種的動作場面都未有考起貝兒娜森，即使要在移動中的火車上把特技演員扔出去，貝兒都未驚過！反而貓毛卻令她非常敏感，所以電影公司為此避免讓她跟貓貓同台，只能透過後製 CG，或者是用道具假貓作替身。

貓貓Goose作為Marvel隊長的好拍檔，卻會令貝兒娜森過敏，唯有要靠CG和道具幫手。

而早前為了宣傳新戲，電影公司為這隻人氣高企的貓角色Goose開直播，當中飾演的神盾局局長的森姆積遜（Samuel L. Jackson）亦有現身。那條長達50多分鐘的直播短片，Goose只要行行企企，食一下貓糧，已經吸引超過35萬人觀看。森姆積遜更餵貓貓食糧，他早前亦表示與這隻貓培養感情，全靠貓零食的威力，「只要給牠零食，然後以溫柔的聲線與牠說話，再給牠一些小吃。」他指出這個秘訣能夠讓貓貓記得，誰是常給牠小吃的朋友，從而慢慢地建立感情。

Goose早前開直播，行行企企，玩飽就睡覺都吸超過35萬人次觀看，人氣不容忽視。