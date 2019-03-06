【Marvel隊長】封地表最強英雄　9大超能力揮低魁隆！招招攞你命

之前Marvel總裁Kevin Feige曾說：「Marvel隊長Carol Danvers將會是目前為止最強的Marvel英雄」，這一句話引發大家對於Marvel隊長的熱烈討論。最強！？所以意思就是說，目前為止Marvel電影宇宙（MCU）中所出現過的英雄，包括雷神（Thor）、「死亡女神」海娜（Hela）、「生命恆星」壹高（Ego the Living Planet）、魁隆（Thanos），這些目前位於Marvel宇宙最高戰力的英雄，都將會被比下去嗎？這讓我產生了懷疑，跑去惡補了漫畫內容──其實「最強」的稱號不是Kevin Feige先講的，在漫畫中，Marvel隊長一直都有地表最強英雄的稱號。

Marvel目前為止最強的英雄

在2014年之後的《Marvel隊長》漫畫，好像深怕大家忘記她是最強的一樣，幾乎在每一集的漫畫封面都打上「EARTH’S MIGHTIEST HERO」（地表最強英雄）標語，來提醒大家Marvel隊長很強大。所以有追漫畫的粉絲一定都對「EARTH’S MIGHTIEST HERO」這句話不陌生，因為地表最強英雄絕對就是指Marvel隊長。

每集《Captain marvel》封面都寫上「EARTH’S MIGHTIEST HERO」。（網上圖片）

而在漫畫劇情中，幾乎所有英雄也稱她為地表最強。在漫畫《The life captain marvel #1》中，帶領復仇者聯盟的Tony Stark為了找回已離職9個月的Marvel隊長，利用影像跑到她身旁想找她回去，不過Marvel隊長卻毫不在意Tony的請求，這時Tony就開始提醒她身為地表最強的英雄，她的能力對復仇者聯盟而言實在是太重要了，要她重視自己。

原著漫畫中，Iron Man相當重視Marvel隊長。（網上圖片）

漫畫《The Mighty Captain Marvel》第一話，Marvel隊長因為第二次英雄內戰過後產生心理障礙，所以跑去接受心理治療。在治療過程中，醫生也稱她為地表最強英雄，不過讓醫生訝異的是，沒想到Marvel隊長會克服不了內戰後的心理恐懼。

Marvel隊長無法克服第二次英雄內戰的心理恐懼。（網上圖片）

所以其實在漫畫中，Carol Danvers一直都被譽為是地表最強的英雄，從她擔任Marvel隊長起她就已經是地表最強英雄了，所以這絕非是電影為了抬舉她而打出來的宣傳口號。那她到底有甚麼本事？能一再被大家稱為地表最強呢？她真的能強過魁隆嗎？不可否認的是，她絕對是很強大的存在。

以下將介紹漫畫中Marvel隊長的能力，可能會涉及電影劇情，請自行斟酌

1. 無重力飛行

Marvel隊長能夠隨時控制自己身邊的重力，讓自己處在無重力下飛行，常常可以在短時間內飛到世界各國。她的飛行速度最慢是音速的3倍以上；而進入雙星狀態（Binary）之後，最快可以達到光速以上（比「Quicksilver」更快），快到能穿越時空，是Marvel英雄中飛最快的英雄之一。

Marvel英雄的飛行速度與銀魔（Silver Surfer）看齊。（網上圖片）

2. 自由太空活動

因為Marvel隊長能隨時控制身邊的重力及能量，所以她不需依靠氧氣也能在太空中飛行，一天之內在地球與太空衛星以及小行星之間徘徊好幾次都不是問題。有一次，她因為發現死去的爸爸在生前曾經有外遇，所以氣到飛往月球上並在上面打好幾個洞，打到氣消之後再飛回地球去，所以對她來說，太空活動幾乎是她每天都會做的事情。

穿梭太空對Marvel隊長輕而易舉。（網上圖片）

3. 無限上綱的力氣

據說Marvel隊長的力氣能有辦法支撐100噸的重量，不過一直以來並沒有人知道她力氣的最大上限是多少？某次，曾有一顆隕石要衝向地球，Marvel隊長馬上衝去接住隕石，再把隕石丟回宇宙，過程中完全不喘不累。以常識來說，一顆隕石掉下來撞到地球的威力，已相當於數萬顆核武同時爆炸，加上不可能只有100噸的重量，又有重力加速度的威力，這種東西Marvel隊長都能像接棒球一樣接住了，我們根本沒辦法想像她力氣到底有多大？

Marvel隊長以超乎常人的力量把隕石接住。（網上圖片）

4. 無堅不摧的身體

Marvel隊長有一副無堅不摧的身體，據說能承受高達92噸的打擊與壓力，不管從多高的地方掉下來都不會有事，被飛彈炸到也只是輕傷，身體就像黑豹（Black Panther）一樣有如汎金屬般的堅硬。第二次內戰時Marvel隊長被Iron Man用各種重裝武力攻擊，都只受到稍微輕傷，反而Iron Man承受Marvel隊長的光子衝擊後，裝甲就碎落一地了。

Marvel隊長於第二次英雄內戰中決戰Iron Man。（網上圖片）

Marvel隊長不只是身體強硬，她忍痛的意志力也很堅強。在Marvel隊長還沒有獲得超能力之前，她曾經從軍去阿富汗執勤，過程中卻被恐怖份子綁架，對方為了要得到美國的秘密情報，對她毆打、電擊、拔指甲、左手還被槌子敲碎，不過受盡凌虐的她始終守口如瓶，最後Marvel隊長用斷掉的左手攻擊恐怖份子，還趁機得到敵人的情報並回到了本部。所以在她還沒有得到任何超能力之前，她就已經是個非常耐打了，而得到超能力之後，更是無堅不摧。

Marvel隊長未獲得超能力前，意志力已經強大得超乎想像。（網上圖片）

5. 吸收能量、光子衝擊

Marvel隊長可以隨時吸收任何型態的能量，包括：光子、魔法、核能、火炮、雷電等，吸收之後她還可以任意控制這些能量，並將其從自己體內排出，形成光子衝擊（Photon Blast），吸收越多破壞力越強。某次為了要對付一個機械人，Marvel隊長吸收了二代Marvel隊長：「Monica Rambeau」身上的能量並轉化放出，這次的光子衝擊幾乎是她平常釋放出的好幾倍大，結果機械人瞬間就被摧毀了。

因此幾乎所有的能量攻擊對她都完全無效，例如雷神與暴風女神（Storm）的電擊、Iron Man的掌心砲、雷射眼（Cyclops）的強力雷射，甚至奇異博士（Doctor Strange）的魔法都沒辦法對她起作用；而且不但無效，被Marvel隊長吸收後，還能促使Marvel隊長變得更強。再加上她堅硬的身體，幾乎連打擊、物理攻擊都對她起不了作用，等同絕對防禦又加上絕對攻勢，多少敵人打她、攻擊她之後，下場都很慘。

吸收能量與光子衝擊還不是Marvel隊長最強大的超能力…（網上圖片）

6. 自癒能力

Marvel隊長可以透過吸收能量來強化新陳代謝、強化再生細胞，所以即使她受了傷，也能夠迅速癒合傷口，而且她還能夠完全免疫病毒感染，所以她不但只是身軀強壯，連體內的生理系統也是不會生病。

這種自癒能力似乎連狼人也比不上她。（網上圖片）

7. 宇宙意識

Marvel隊長有非常敏銳的第7感，她只要一抬頭看天空，就能知道宇宙間所有正在發生的事情（比X教授還要厲害），所以她可以隨時聯絡到銀河守護隊（Guardians of the Galaxy）以及其他外星球的夥伴。她甚至還能夠與行星吞噬者（Galactus）共用一對眼睛，轉瞬間便能目測所有宇宙萬物。

宇宙萬物都逃不過Marvel隊長的「法眼」。（網上圖片）

8. 太空作戰能力

Marvel隊長有很強的太空作戰能力，她曾經帶領過阿爾法戰隊（Alpha Flight）以及天劍局（S.W.O.R.D.），一起戰勝過許多想要侵入地球的外星族群。曾經有人稱呼Marvel隊長是地球第一道防線，因為很多外星族群連地球表面都到不了，就先被隊長帶領的團隊給阻擋在大氣層外進不來。

Marvel隊長於原著漫畫中開「無雙」以一敵百。（網上圖片）

9. 雙星之力——「Binary」

曾被某個外星蟲群給綁架的Marvel隊長，日後被拿去做人體實驗並因此成為變種人，其後像她這樣的變種人狀態就被稱為「Binary」，最後她加入了變種特攻（她年輕時候加入的）。

「Binary」是Marvel隊長最強大的狀態，她在這種狀態下可以飛得比光快，能瞬間摧毀很多小行星，更能隻身對抗一整個外星軍隊，破壞力媲美力量寶石（Power Stone）。在漫畫《The Mighty Captain Marvel》第一話中，有次Marvel隊長曾提到當自己處於那種狀態下，能吞掉一顆太陽。所以Marvel隊長最強的狀態，就猶如行星吞噬者一樣，一次毀掉個幾顆星球都沒問題。

「Binary」是Marvel隊長最強大的狀態。（網上圖片）

而「Binary」模式下的Marvel隊長，在日前公開的電影預告片中亦有呈現出來，至於她的毀滅力會不會像漫畫一樣？那就得拭目以待了。

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Marvel隊長能戰勝魁隆，了結「終局之戰」嗎？

經過我這樣介紹後，是否覺得Marvel隊長被稱為「地表最強的英雄」真的一點也不為過呢？她在地球真的是最強大的存在，大概除了火鳳凰（Phoenix）、緋紅女巫（Scarlet Witch）會比她強，雷神有可能跟她一樣強之外，其他英雄都不會是她的對手。那她能不能擊敗魁隆？假設是沒有帶無限手套的魁隆，那Marvel隊長是肯定「贏硬」，不過如果是有無限手套的魁隆的話，Marvel隊長則完全沒勝算。

Marvel隊長能力最大，但也不足以單挑戴上無限手套的魁隆。（網上圖片）

在漫畫《Infinity #6》中，Marvel隊長曾經與魁隆對戰，那時候Marvel隊長進入了「Binary」狀態，擊倒了「闇黑號令」的暗夜比鄰星（Proxima Midnight），可是依然沒三兩下就被魁隆打飛了，可見論單挑的話，Marvel隊長要打贏隆還是很難。但是在漫畫《Civil War II》期間，Marvel隊長曾經帶一批英雄生擒魁隆，所以即使單挑能力不如魁隆，Marvel隊長還是有可能會運用她的戰鬥智慧去擊敗他。

Marvel隊長打敗暗夜比鄰星（Proxima Midnight）。（網上圖片）

以MCU的行事作風，加上Kevin Feige是Marvel狂熱粉絲，他們非常瞭解觀眾的口味在哪裡，所以我相信，他絕對不會上演「Marvel隊長一出現，魁隆馬上被秒殺」那種橋段──如果觀眾那麼容易滿足，他們也撐不了10年；但不管怎樣，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後的路該怎麼走，相信這一次《Marvel隊長》電影會有一個交代。

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