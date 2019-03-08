【Marvel隊長．影評】劇情絕對估唔到！擺脫超級英雄片枷鎖的神作

Marvel的10年黃金成績就將在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）最終清算，在它於4月上映前，插進了《Marvel隊長》（Captain Marvel）這部電影，這當然讓人好奇，一定要在大結局之前趕着介紹一位新英雄嗎？這當然其來有自，但是如果你還不懂這個Marvel電影宇宙（MCU）裡的來龍去脈、你也沒看過幾百本Marvel漫畫，是不是也代表你沒有資格看這部電影呢？當然不是，你甚至不需要前情提要，不需要惡補甚麼「《Marvel隊長》上映前你需要知道的10件事」，你仍然能看得懂這部最新的Marvel電影，而且，甚至還能得到2小時飽滿的娛樂體驗。

《Marvel隊長》於爛番茄網站獲得83%新鮮度。（截圖）

《Marvel隊長》極速無劇透心得：突破框架與束縛的Marvel電影！

這就是Marvel電影，觀眾即便腦袋空空進場，也能從並不複雜但高潮迭起的劇情裡馬上學到誰是誰、誰該打誰、誰又是最後的壞蛋。這些Marvel電影之間事實上並沒有太大的差別，它們都越來越熟練、越來越簡易、還能在這麼簡單的劇情裡塞進一個政治正確的社會議題。

這並不像想像中簡單，這也不是一句「廉價化」就能交代Marvel宇宙的魔力。如果你已經知道90年代的超級英雄是活得多麼仰天長嘆，就知道21世紀的Marvel家族有多麼威；而《Marvel隊長》繼承了這個傳統，跟它的前輩們一樣，滑順綿密、入口即溶，沒有甚麼觀影門檻，懂得多的人驚喜多、懂得少的觀眾一樣看得開心。

《Marvel隊長》由貝兒娜森飾演。（劇照）

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與Kevin Feige改變了MCU的遊戲規則，讓這些Marvel電影脫離了Marvel漫畫原著的限制，可以自由變形成符合政治正確議題的樣貌、或是任一部戲劇經典的原型翻版。正如《黑豹》（Black Panther）是《王子復仇記》（Hamlet）加上非洲未來主義（Afrofuturism），《Marvel隊長》更像是某部奧斯卡大獎名片加上……當然是女性主義。

《Marvel隊長》成功結合女性主義元素。（劇照）

《Marvel隊長》幾乎面面俱到地觸碰了所有女性在當今社會、家庭與職場上可能會遇到的挫折點，然後將其轉化為動人的戲劇效果。一聲狂嘯、一蹬衝天、一拳揍飛，看着沒有記憶、沒有限制也沒有牽掛的Marvel隊長可以自由自在，如果你會為此感動，就能了解為甚麼非裔族群會熱愛擺出「瓦干達萬歲」的手勢。這甚至也可以說跟女性主義沒甚麼關係，單純就是我們的大銀幕上實在太缺乏黑人／女性超級英雄了……而且這些英雄可以掙脫枷鎖、狂傲霸氣、跟他們代表的族群是正好相反──你知道身為宅男又被霸凌的蜘蛛俠為甚麼會紅嗎？這就是原因。

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如果只是塞進這些政治正確的議題於一身，那麼Marvel電影不過就是說教電影。但是《Marvel隊長》仍然遵循優良傳統：它用豐富的角色吸引你的注意。這絕對是Marvel電影做得最成功的一件事，也是大多數娛樂電影至今已經習慣忽略的關鍵。

《虎膽龍威》（Die Hard）、《未來戰士》（Terminator）等經典電影的劇情雖不見得都很高明，但戲中的角色絕對都塑造得有血有肉、有邏輯有情緒。《Marvel隊長》也做到了這一點，貝兒娜森（Brie Larson）飾演的主角，並不是Marvel宇宙裡性格最鮮明的一位（有誰會比Tony Stark鮮明？）但是她仍然能讓觀眾感受到她的多面情緒，她的調皮、憤怒與懊悔，無須任何台詞或是七彩光束來呈現。

我想也許當你走出戲院時，已經忘記詭族與斯克魯爾族之間的大戰根源，但是你絕對會記得貝兒娜森的笑、輕薄的挑眉、憤怒時咬緊牙關而鼓起的後顎等等。觀賞那些她表現的細微表情，是這部電影裡的一大樂趣。

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可以、這很「驚奇」？！

這樣說來，這部電影是不是毫無驚奇？倒也不是，雖然我們無法劇透，但是劇情仍然安排了一個大逆轉，如果你了解漫畫，已經知道詭族（Kree）與斯克魯爾族（Skrull）誰是誰、這些種族又如何影響地球英雄們的諸多大事件──也就是說如果你是個Marvel原著粉絲，那這次的《Marvel隊長》會給你一個很大的驚奇。

光是這一點，你就得佩服MCU的勇氣，他們真的已經不再理會那些原著粉對改編程度的怒吼了……相反地，他們這次在《Marvel隊長》的關鍵逆轉劇情設計，彷彿是專為漫畫迷所設計的大陷阱，專程來顛覆你多年的原著印象──然後讓你在散場後抱怨：「原著明明應該是這樣的！」（但是同時不能否認這是個有新意的逆轉）

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《Marvel隊長》中的「反派」斯克魯爾族。（劇照）

簡單說，《Marvel隊長》一樣是一部簡單粗暴的娛樂電影，它安排了大量的致敬位、系列傳承、顛覆位……甚至還有濃濃的《洗腦密令》（The Manchurian Candidate）套路……而當然還有安排連接後續電影的彩蛋，這些是留給內行看門道用的，但外行也可以看得很熱鬧。《Marvel隊長》當然適合帶着你正在成長期的女兒們進場觀看，Marvel隊長正是青少女的人生模範（相反美國隊長更像是完美的中年男人）。

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《Marvel隊長》實現了製片團隊想要擺脫Marvel英雄成長公式窠臼的期望，主角看起來更像是身處兩強相爭大環境下，被擺佈的命運無常角色。但它骨子裡仍然堅守Marvel電影的成功公式，讓它成為你習慣稱呼的那些「值得進戲院一看」的商業大片，而且讓你更加期望4月的那場終極大戰──這點誰都不會驚奇訝異。

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