【復仇者聯盟4】《終局之戰》懶神秘？片名保密咁耐原來係因為…

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的正式片名公開之前，粉絲們進行了各式各樣的推測，而導演甚至為此說了不少謊話。現在，觀眾們終於明白這部全新續集的標題以及其背後的意義，不少粉絲開始好奇為何官方要將這個標題的保密工作看得如此嚴肅。Marvel工作室總裁Kevin Feige終於出面回應這個問題，而他的答案聽起來也相當有道理。

《終局之戰》片名保密的原因竟然是……（預告片截圖）

目前距離《終局之戰》正式上映只剩不到兩個月的時間了。觀眾們也即將看到《Marvel隊長》（Captain Marvel）的首部個人電影。這兩部電影代表了超過10年的集成之作，而這兩部冒險故事的保密對於導演來說更是一件極為重要的事。

《終局之戰》的正式標題一直到首個預告片公開時才一同公布。雖然在那之後官方也在今年的超級碗（Super Bowl）時公佈了另一個短版預告，但粉絲們至今對於這部續集的劇情細節依然所知甚少，或許是因為目前只看到兩分半鐘的預告，但《終局之戰》的片長據傳長達3個小時，所以預告片段其實僅佔全片一小部分而已。看來直到電影正式上映前，這部電影對觀眾來說依然會很有神祕感。

《復仇者聯盟4》劇照

許多粉絲完全不認為《終局之戰》的標題會如同導演之前所說的「劇透」上一部的劇情，所以Kevin Feige終於出面解釋了這個標題的確是一種「劇透」，也告訴觀眾為何他們會選擇隱藏這個標題那麼久，甚至為此對粉絲們說謊。

「這個嘛，我想某種程度上或許聽起來有點小題大做，但這標題的確是一種劇透，因為如果你在《無限之戰》（Infinity War）上映之前就知道下一部續集叫做《終局之戰》，你就會提前知道《無限之戰》並不會有完整的結局。而這個標題是在我們決定要拍攝這兩部電影時就已經決定好的。大致上就是這樣，因為……這早埋下了伏筆。我是說，在《奧創紀元》（Age of Ultron）中就已經出現端倪了。」

Tony Stark其實早在《奧創紀元》中就已經說過「Endgame」這個字，而到了《無限之戰》，再度經由奇異博士（Doctor Stranger）口中說出。所以沒錯，伏筆早就已經埋好了。而這也能為Marvel電影宇宙的第三階段劃下一個完美的句號，而之後的第四階段則將會由今年暑假的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）作為開始。

《復仇者聯盟4》片名早於前作埋下伏筆。（網上圖片）

粉絲再過不久就能親眼看到許多關於《無限之戰》結局謎團的解答。而《Marvel隊長》在首輪試映之後也證實了本片的確將會與《終局之戰》有着相關的連結，而一切的答案將會在《復仇者聯盟》系列第四部作品於今年4月24日之後正式揭曉，而本片在票房表現上也有望再度創下另一個全新的高峰。

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