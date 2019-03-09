《復仇者4》成MCU最長電影？　Kevin Feige：感覺只係睇咗個幾鐘

荷李活導演羅素兄弟（Russo Bros）早前公開《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）目前剪輯的版本片長後，全世界的Marvel電影粉絲們都吃了一驚。Marvel工作室總裁Kevin Feige隨後表示，發行公司對此完全沒有意見，這樣的片長也能讓他們帶來一段相當豐富的故事。

《復仇者聯盟4：終局之戰》的片長將會比上集更長。（劇照）

片長3小時，Kevin Feige：完全沒有問題

Kevin Feige在《Marvel隊長》（Captain Marvel）的宣傳活動中，接受了Collider網站的訪問，他表示將會讓《復仇者聯盟4：終局之戰》以最「完美」的片長推出。

我們將會以最恰當的片長來推出這部電影。我能夠告訴你，這個片長將會趨於完美。那將會是這部電影最應該要獲得的片長。 Kevin Feige

Kevin Feige也分享Marvel工作室對於《終局之戰》片長的想法，他們將最大的決定權交給創作者，由創作者決定合理片長（無論是故事上或是商業上）該要有多長。

Kevin Feige表示：「這部電影將包含大量的故事劇情以及眾多角色們，嚴格說起來，我們並不會把電影片長視為一種刻意的寄託，每部電影的片長『感覺』上應該要是1小時又45分鐘那樣。現在的電影界，某些電影明明只有90分鐘，卻讓人感覺有4個小時那麼長。而有些電影明明就長達3個小時，在感受上卻如同只過了90分鐘……

《復仇者聯盟3：無限之戰》的片長為2小時40分鐘。（劇照）

……所以對我們來說，這就是重點——也就是『體感片長』，而目前《復仇者聯盟4：終局之戰》的每一個剪輯版，以及一個我們現在定下來的版本，都有着相當良好的感受。」

羅素兄弟《復仇者聯盟4：終局之戰》片長已鎖定3小時

日前本片導演兄弟檔之一的祖羅素（Joe Russo）也認同Kevin Feige的說法，表示Marvel工作室對片長較長的電影並無太大意見，但電影依然不應該包含太多會讓整部片看起來太臃腫的片段。

祖羅素表示：「Marvel工作室注重最適合故事的發展，以現況來說，我們認為這部電影發展相當良好，試片的觀眾們也有着相當不錯的迴響，我們也對目前成果相當滿意。我們還有許多工作要做，因為本片還沒有正式完成；再說，這可是22部電影堆積起來的集大成之作，有相當豐富的故事等待處理，情感上的發揮對我們來說也是一大重點。當你必須要講述一段相當複雜的故事，並同時希望為角色們帶來豐富的情感時刻，這真的需要投入大量的資源。」

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無論如何，本片角色陣容的豐富度絕對會是目前Marvel電影宇宙（MCU）中，前所未見的大規模，而上集《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War） 最終片長為2小時40分鐘，所以這也讓《復仇者聯盟4：終局之戰》最終片長落在3個小時左右的可能性大為提昇。

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