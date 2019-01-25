【異能仨】捱足十年先拎新人獎　占士麥艾禾差啲做咗英國皇家海軍

在《思·裂》（Split）及《異能仨》（Glass）中飾演擁有24種人格 － 凱文的占士麥艾禾（James McAvoy）近期人氣爆燈，原因是他在《異能仨》的演出再度獲得好評。除了《異能仨》外，他今年仍有兩大作品，當中包括《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）及《小丑回魂2》（It: Chapter Two），相信其人氣仍會持續高企。 雖然如今占士麥艾禾的演藝事業看似一帆風順，但原來他曾經陷入低潮，就算獲得獎項加冕，也不願意上台領獎。幸他初心不變，並透過百變形象的演出而屢獲好評，最今他總算在荷里活站穩陣腳。

占士麥艾禾憑演出擁有24種人格的凱文而人氣再次爆燈。（劇照）

在蘇格蘭格拉斯哥出生的占士麥艾禾，其童年過得非常不容易。雖然沒有如《思·裂》或《異能仨》中的凱文一樣，慘遭暴力對待。然而由於父母離異，他自7歲開始已經與父親失聯；由於母親當時身體不好，於是把他與妹妹寄養到外婆家照顧。占士麥艾禾小時候由於就讀天主教學校，在天主教的薰陶下，他曾決志成為一位神父：「我想成為一名傳教士，因為可以有免費機票去探索世界。」但最終他臨危勒馬，沒有實行這計劃。

當年占士麥艾禾（右）在《魔幻王國：獅子、女巫、魔衣櫥》飾演人羊一角，令他獲得提名倫敦影評人協會獎年度英國男配角資格。（劇照）

差啲成為英國海軍成員

直到16歲時，他遇到他人生首位恩師David Hayman。當時已經是知名演員的David Hayman來到占士麥艾禾的學校參觀。據了解，當時占士麥艾禾向David Hayman毛遂自薦，沒想到，David Hayman竟一口答應，並邀請占士麥艾禾參演他有份執導的驚慄電影《The Near Room》。可是占士麥艾禾曾指出當時並不享受電影的拍攝過程。雖然首次電影拍攝工作不似預期，但幸得好拍檔、其同演出《The Near Room》的Alana Brady鼓勵，最終踏上演藝之路。惟在選擇踏上演藝之路時，其實英國皇家海軍已經接受了他的申請。同時蘇格蘭著名音樂學院蘇格蘭皇家音樂學院（Royal Scottish Academy of Music and Drama）也接受了他的申請，最終，他選擇了後者。而這所學府人才輩出，當中最為人熟悉要數有在《哈利波特》電影中飾演「張秋」的梁佩詩。

曾自嘲又矮又瘦削，他卻憑演技俘虜影迷心，還被稱為性感的象徵。（劇照）

雖然早於90年代出道，但占士麥艾禾捱足十年。到2005年才憑美國電影劇《Shameless》才為人所熟悉。同時憑藉出色的演出，獲得有英國奧斯卡之稱的英國電影和電視藝術學院最佳新人獎。可是，入行逾10年的他，根本不想上台拿這個獎。當時他還曾自嘲「我很矮小，我怎會成為性感的象徵？」

占士麥艾禾曾表示不喜歡剃光頭，但他的角色不少是剃頭演出，當中包括近期的《變種特攻》系列電影、《思·裂》及《異能仨》。（劇照）

最憎剃光頭

另外，他曾透露不喜歡剃光頭，然而他的作品卻不乏光頭造型：「每個人看到我這光頭，就像該死的燈塔。我喜歡這嗎？目前不喜歡。當看到自己光頭時，看起來有點奇怪。」他表示，光頭唯一的好處就是早上起床後不用打理。