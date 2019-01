【異能仨】捱足十年先拎新人獎　占士麥艾禾差啲做咗英國皇家海軍

在《思·裂》(Split)及《異能仨》(Glass)中飾演擁有24種人格 - 凱文的占士麥艾禾(James McAvoy)近期人氣爆燈,原因是他在《異能仨》的演出再度獲得好評。除了《異能仨》外,他今年仍有兩大作品,當中包括《變種特攻:黑鳳凰》(Dark Phoenix)及《小丑回魂2》(It: Chapter Two),相信其人氣仍會持續高企。 雖然如今占士麥艾禾的演藝事業看似一帆風順,但原來他曾經陷入低潮,就算獲得獎項加冕,也不願意上台領獎。幸他初心不變,並透過百變形象的演出而屢獲好評,最今他總算在荷里活站穩陣腳。

占士麥艾禾憑演出擁有24種人格的凱文而人氣再次爆燈。(劇照)

在蘇格蘭格拉斯哥出生的占士麥艾禾,其童年過得非常不容易。雖然沒有如《思·裂》或《異能仨》中的凱文一樣,慘遭暴力對待。然而由於父母離異,他自7歲開始已經與父親失聯;由於母親當時身體不好,於是把他與妹妹寄養到外婆家照顧。占士麥艾禾小時候由於就讀天主教學校,在天主教的薰陶下,他曾決志成為一位神父:「我想成為一名傳教士,因為可以有免費機票去探索世界。」但最終他臨危勒馬,沒有實行這計劃。

當年占士麥艾禾(右)在《魔幻王國:獅子、女巫、魔衣櫥》飾演人羊一角,令他獲得提名倫敦影評人協會獎年度英國男配角資格。(劇照)

差啲成為英國海軍成員

直到16歲時,他遇到他人生首位恩師David Hayman。當時已經是知名演員的David Hayman來到占士麥艾禾的學校參觀。據了解,當時占士麥艾禾向David Hayman毛遂自薦,沒想到,David Hayman竟一口答應,並邀請占士麥艾禾參演他有份執導的驚慄電影《The Near Room》。可是占士麥艾禾曾指出當時並不享受電影的拍攝過程。雖然首次電影拍攝工作不似預期,但幸得好拍檔、其同演出《The Near Room》的Alana Brady鼓勵,最終踏上演藝之路。惟在選擇踏上演藝之路時,其實英國皇家海軍已經接受了他的申請。同時蘇格蘭著名音樂學院蘇格蘭皇家音樂學院(Royal Scottish Academy of Music and Drama)也接受了他的申請,最終,他選擇了後者。而這所學府人才輩出,當中最為人熟悉要數有在《哈利波特》電影中飾演「張秋」的梁佩詩。

曾自嘲又矮又瘦削,他卻憑演技俘虜影迷心,還被稱為性感的象徵。(劇照)

雖然早於90年代出道,但占士麥艾禾捱足十年。到2005年才憑美國電影劇《Shameless》才為人所熟悉。同時憑藉出色的演出,獲得有英國奧斯卡之稱的英國電影和電視藝術學院最佳新人獎。可是,入行逾10年的他,根本不想上台拿這個獎。當時他還曾自嘲「我很矮小,我怎會成為性感的象徵?」

占士麥艾禾曾表示不喜歡剃光頭,但他的角色不少是剃頭演出,當中包括近期的《變種特攻》系列電影、《思·裂》及《異能仨》。(劇照)

最憎剃光頭

另外,他曾透露不喜歡剃光頭,然而他的作品卻不乏光頭造型:「每個人看到我這光頭,就像該死的燈塔。我喜歡這嗎?目前不喜歡。當看到自己光頭時,看起來有點奇怪。」他表示,光頭唯一的好處就是早上起床後不用打理。