【Marvel隊長】解構「至高智慧」　真實身份或涉未來關鍵劇情

期待已久的《Marvel隊長》（Captain Marvel）終於上映，作為第一部Marvel的女性超級英雄電影，為了給小女孩樹立良好典範，本片下足了功夫，除了大量的正面訊息之外，也讓Marvel隊長這位角色展現過往Marvel電影宇宙（MCU）系列作品中前所未見的強大能力，讓人相信她真的就是扭轉《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）眾人命運的關鍵。

片中除了主角由貝兒娜森（Brie Larson）飾演的Carol Danvers之外，其他幾位女性角色也有不少發揮機會；而由演技派女星安納貝寧（Annette Bening）樣貌登場的「至高智慧」（Supreme Intelligence），雖然戲份不多，但確實在整個故事中佔有蠻重要的份量，對於女主角Carol而言，更是特別的存在。

《Marvel隊長》安納貝寧在片中化身「至高智慧」，對於片中主角Carol來說是非常特別的存在。（Youtube）

＊本文將涉及《Marvel隊長》部分劇情

《Marvel隊長》中的「至高智慧」是甚麼

「至高智慧」其實比較類似一種先進的人工智能，沒有固定的形體，能化作對話者心目中最崇拜的形象顯現，至高智慧同時也是握有終結詭族（Kree）和斯克魯爾族（Skrull）之間大戰的關鍵秘密。電影中安納貝寧詮釋起來看似沒有甚麼特別之處，但其實這角色在漫畫中的形象非常不同。

漫畫中的「至高智慧」。（網上圖片）

漫畫中的「至高智慧」是詭族數百萬年前便已開發出來的人工智慧，集合所有已逝偉大詭族腦中的智慧，軍事、科學、哲理等等知識樣樣精通。它的外型是一顆漂浮在空中、巨大的綠色頭像，照理來說無固定性別，但漫畫裡看起來陽剛了些，動畫中也曾以男性的聲音播出過。在本片中，因應Carol的經歷，至高智慧所呈現出的模樣，便是以Carol還在地球進行飛官訓練時，所崇拜的導師：Wendy Lawson（詭族Mar-Vell潛伏在地球時的身分）形象顯現。

尚未化身成為「Marvel隊長」的Carol痛失導師Wendy Lawson後情緒崩潰。（劇照）

Marvel人物到了電影大翻轉？

因此，「至高智慧」幻化為由安納貝寧所飾演的樣貌是性轉嗎？這樣看下來並非如此；不過Marvel在電影當中並非沒有挑戰過角色翻轉這件事：如《Marvel's Jessica Jones》中就請來Carrie-Anne Moss飾演「Jeri Hogarth」──這個在漫畫中原為男性，劇中賦予她有些陽性的性格特質；泰達史雲頓（Tilda Swinton）在《奇異博士》（Doctor Strange）中飾演奇異博士的導師「古一」（The Ancient One），這是個更大膽的嘗試，因為在漫畫中，這位古一大師不僅是位男性，還是位亞洲人。《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）中的反派「鬼魅」（Ghost）也被性轉，在電影中由Hannah John-Kamen飾演。

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安納貝寧角色背後的秘密

《Marvel隊長》片中似乎還沒有讓人看到太多詭族「至高智慧」在漫畫中已展現的能力如：心電感應、預知能力、心靈控制等等；而未來「至高智慧」是否還會繼續在MCU中出現？目前我們還無從得知。

不過從Marvel早就埋下的伏線，上映前堅持不公開安納貝寧飾演角色的細節來看，或許她的角色真的不簡單──先前曾提過的Wendy Lawson，也是她的另一個身份「Mar-Vell」，在Carol尚未被說清楚的背景故事中（片中沒有交代太多她的淒慘童年，僅用回憶片段帶過），其實扮演着更重要的角色，未來《Marvel隊長》如果有續集，大概有更多的發揮空間。

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