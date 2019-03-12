恐怖片《The Prodigy》探討輪迴轉世　嚇到觀眾狂叫兼「斷片」

輪迴轉世是否真的存在，一直都是一個爭輪不休的問題，雖然目前沒有人能透過科學方法去證實這說法，但世界各地卻不時傳出疑似輪迴轉世的案例，而驚慄片《The Prodigy》就是探討這個真實超自然現象。 電影在美國舉行試映會時，嚇到不少觀眾如撞邪般不斷尖叫，甚至連劇情都忘記，迫到導演要重新剪接故事。

《The Prodigy》是關於單親母親Sarah與兒子Miles相依為命的故事。（劇照）

由《詭屋驚凶實錄》及《詭娃安娜貝爾》幕後團隊構建；Nicholas McCarthy執導；Taylor Schilling及《小丑回魂》童星Jackson Robert Scott主演的恐怖片《The Prodigy》，講述單親母親Sarah與兒子Miles相依為命，年紀輕輕的Miles非常聰明兼學習能力很強，有別於常人的小孩。

然而隨著他逐漸長大，開始出現怪異的行徑，如毆打同學及在夢中說匈牙利文。母親開始發現兒子詭異的行為，並懷疑他是否鬼上身，於是迫令母親Sarah需要採取行動及查明真相，最終發現原來Miles保留了前世的記憶。電影取材自真實超自然「輪迴轉世」的現象，可是科學界至今仍無法解釋這個超自然現象。

由於Miles開始出現怪異的行徑，母親不得不求助別人。（劇照）

電影以600萬美元的低成本製作，目前全球收逾1,780萬美元票房。雖然電影沒有大明星及大導演掛帥，仍獲得不俗票房收入，有賴導演及其團隊的用心製作及演員的精彩演出。導演Nicholas McCarthy在接受外國傳媒《Entertainment Weekly》訪問時表示，電影的第一版是非常可怕，甚至在舉行試映會後，被迫重新剪輯電影：「我們首次舉行試觀會時，當中有一段戲，有觀眾被嚇得驚慌大叫，從而令我們不得不重新剪輯那段戲。因為他們仍在驚嚇中恢復過來，所以他們錯過了接下來的劇情。」

然而，據了解，有指導演希望電影能讓觀眾盡情尖叫，最終保留一刀未剪的原版讓觀眾欣賞。外國有評論甚至指出，電影劇情峰迴路轉，更是向經典驚慄電影《凶兆》（The Omen）致敬，未知今次《The Prodigy》能否再次掀起魔鬼孩童恐怖片的熱潮，大家拭目以待。

《The Prodigy》被指向經典驚慄電影《凶兆》致敬，未知此作能否再次掀起魔鬼孩童恐怖片的熱潮。（劇照）