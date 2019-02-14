【水行俠】外傳主打「海溝族」由溫子仁執導　隨時變恐怖片

以海洋為主題的DC超級英雄電影《水行俠》（Aquaman），在今年年初成功打破10億美元驚人票房成績之後，華納兄弟已經等不及想要推出關於這部電影的更多作品了。根據荷里活報導（THR）的最新消息，這家片商目前正在開發一部最新外傳電影，它將帶領觀眾再度前往「海溝族」（The Trench）的世界，也就是《水行俠》故事中，一個充滿著怪物的詭異王國。

《水行俠》外傳電影「海溝族」將帶領觀眾潛入深海的詭異國度。（劇照）

潛入水行俠世界中的深海國度：海溝族

這部電影目前暫訂的標題就是「海溝族」，預計將由新科編劇Noah Gardner以及Aidan Fitzgerald撰寫劇本，而《水行俠》導演溫子仁（James Wan）以及Peter Safran監製。THR報導指出本片劇本將會採用「恐怖風格」進行，代表這部《海溝族》的恐怖程度將會比《水行俠》中，潛入深海國度的那個片段還要驚悚許多；而本片的製作預算也將比近期其他大片還要低上一些。

THR報導指出《海溝族》的劇本將會採用「恐怖風格」進行製作。（劇照）

海溝族首度出現於重啟整個DC漫畫世界觀的「新52」系列作品中，也就是由Geoff Johns以及Ivan Reis所推出的《水行俠》漫畫第七期。該期故事中透露了在亞特蘭提斯7大王國沉沒後，「海溝」就成為一群變種生還者的故鄉。這些生還者在大西洋嶺的海溝中寄居，他們同時也是水行俠在「新52」系列初期的主要敵人。

讓人意想不到的海底怪物。（漫畫截圖）

DC超級英雄電影版圖持續擴展

至於本片選角，THR表示《水行俠》的主要角色都不會出現在這部電影中，雖然這個決定不太令人意外，因為華納兄弟似乎也希望主要角色能專注在《水行俠》續集上。但或許有機會的話，希望其中幾位角色可以稍微客串一下──而其實《海溝族》也並非華納兄弟目前唯一正在計畫中的DC相關作品。

《水行俠》劇照

除了即將推出的《沙贊！神力集結》（Shazam!） 以及《Birds of Prey》之外，還有Matt Reeves正在計畫中的全新《蝙蝠俠》（The Batman）電影；而James Gunn也將會以新版《自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad）導演身分首度在DC系列亮相；此外，DC目前還計畫了一部《Super Pets》動畫電影。

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這些就是華納兄弟旗下目前已經證實的相關作品，我們甚至也有機會能夠看到傳聞中的《Plastic Man》電影，想必接下來這幾年，對DC粉絲來說絕對會是相當富足的一段時間。

點圖回顧《水行俠》精彩劇照▼

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