【金像獎2019】發哥聞《無雙》佳績勁興奮　唔恨攞獎：唔得咪下次

第38屆香港電影金像獎頒獎典禮將於4月舉行，今日公布完整提名名單，《無雙》繼勇奪香港電影評論學會推薦電影奬項及角逐亞洲電影大獎五大獎項提名後，再下一城在金像獎獨攬17項提名，成為近十年香港電影金像獎最多提名電影。

發哥得知入圍影帝勁興奮，仲話想雙影帝。（《無雙》劇照）

《無雙》除了大熱競逐最佳電影之外，主創團隊中莊文強榮獲最佳導演及最佳編劇雙提名，而主要演員獎項亦獲得大滿貫成績，五位主要演員全取各項提名，包括兩大影帝周潤發、郭富城打破「無雙」，同時入圍最佳男主角大獎；廖啟智亦第八度提名最佳男配角。而張靜初則第五度提名最佳女主角，大熱衝撃金像影后寶座；片中造型突破的周家怡眾望所歸首度提名最佳女配角。

早前已憑《無》片奪下第14屆中美電影節影帝的發哥收到消息後表現十分興奮：「開心到不得了，雙影帝啦！我已經攞過一次，信心一定有，多謝大家嘅支持。好耐冇提名過，心情真係忐忑，幾晚瞓唔着，因為太耐冇提名，唔知今次攞唔攞到呢？不過都係順其自然啦，最重要係實至名歸，唔得咪再等下一次囉！」被問及會否抽空出席金像獎頒獎禮？發哥表示：「如果我嗰日唔使開工就會去，咁高興、咁難得。」

郭富城有望憑《無雙》再封金像影帝。（劇照）

而影帝郭富城經已憑《無》片手握海南島國際電影節勇奪年度男主角獎項，上月更大熱角逐亞洲電影大獎最佳男主角，勢頭強勁。再聞提名喜訊的金像影帝Aaron亦難掩興奮：「我相信每一位演員用心演出了一部好的電影作品，而獲得提名，一定會好開心。所以我今次能夠以《無雙》入圍男主角提名，都係好開心嘅！不過，今天更開心是知道《無雙》有17項提名，差不多大部份提名項目入面，《無雙》都有團隊入圍，我是更加開心，證明電影各個崗位的努力，令初選評委都睇到，所以我更衷心恭喜《無雙》導演同團隊們，17項提名，真的殊不容易。」

周家怡在《無雙》表現亮眼，成今屆最佳女配角大熱。（劇照）

而入行23年，被外界激讚片中表現極高水準的周家怡則首奪最佳女配角提名，家怡收到消息後心情激動：「能夠憑《無雙》裡何蔚藍這個角色入圍金像獎最佳女配角，感覺很美好！無論得獎與否，衷心感謝導演莊文強、感謝無雙所有台前幕後、感謝所有評委、感謝支持我的人、感謝愛錫我的人、感謝我的家人、感謝我的經理人Angel 、感謝我的朋友、感謝Cotton、感謝我自己！我會繼續愛我的工作，愛我每個角色。」