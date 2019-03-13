【Marvel隊長】網民揭電影隱藏彩蛋　一句對白竟同《復仇者》有關

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引頸以待的Marvel Studio首部女超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）終在上周正式跟影迷見面。而為了完整了解整個Marvel電影宇宙觀，有不少影迷已經開始研究戲中彩蛋及劇情，日前有外國網民發現，《Marvel隊長》有一幕成功與《復仇者聯盟》的對白互相呼應，完美銜接，而這個隱藏彩蛋旋即在網上瘋傳。至於這一幕是導演刻意安排，還是無心插柳，則留待大家自行判斷。但無論是前者或是後者，足以證明Marvel電影成功令全球著魔。

（注！下文含劇透！）

《Marvel隊長》一條的片尾片段竟成功銜接《復仇者聯盟》其中一幕。（劇照）

《Marvel隊長》成功接連整個MCU時間線，並補充了不少訊息。（劇照）

在《Marvel隊長》正式上映前，不少外國媒體均指出，戲中寵物貓Goose非常搶鏡，如今看過《Marvel隊長》的人，相信都會明白箇中原因。就在《Marvel隊長》即將完結時，劇組找到一種有趣的方法，完美地隱藏宇宙魔方（Tesseract），從而避開Yon-Rogg找到此重要寶石。於是Goose立即挺身而出，伸出觸手抓住宇宙魔方，並吞下它。當大家以為這只是一幕有趣的場景時，竟有外國網民發現，這一幕絕非單純搞笑，而是與首部《復仇者聯盟》（The Avengers）有關。

寵物貓Goose在《Marvel隊長》未正式上映時已經被外傳率先爆出牠非常搶眼。（劇照）

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Goose在《Marvel隊長》非常搶鏡，為電影增添了不少分數。（網上擷圖）

在《復仇者聯盟》中，有一幕講述黑寡婦試圖說服變形俠醫／Bruce Banner加入復仇者聯盟時。當時她向Bruce Banner展示了一張宇宙魔方的圖片，並解釋其功能。Bruce Banner見到此圖後，竟問道：「Nick Fury想要我做什麼，把它吞下？」無料到，在《Marvel隊長》中，Goose真的完美示範了如何把宇宙魔方吞下。就這樣，《Marvel隊長》用幽默的手法，完美回應了Bruce Banner在《復仇者聯盟》的提問。

黑寡婦在《復仇者聯盟》中，試圖說服Bruce Banner加入復仇者聯盟時，向他展示了一張宇宙魔方的圖片。（網上擷圖）

在《復仇者聯盟》中，當時Bruce Banner問黑寡婦是否Nick Fury想要他把宇宙魔方吞下肚。（網上擷圖）

觀眾最後在《Marvel隊長》片尾片段再次見到宇宙魔方的出現。當時新加入神盾局的特工Phil Coulson拿眼球給Nick Fury選擇。接著兩人相繼離開，只有Goose獨自留在Nick Fury的辦公室。就中此事，他跳上Nick Fury的工作枱，並開始咳嗽。最終吐出早前吞下的宇宙魔方。而宇宙魔方最後則留在Nick Fury的工作枱上。

Goose在《Marvel隊長》片尾片段吐出早前吞下的宇宙魔方。（網上擷圖）

有網友發現《Marvel隊長》Goose吞下宇宙魔方一幕，竟成功與這幕銜接。（網上擷圖）

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