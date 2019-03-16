【Marvel隊長】識得變形就係反派？解構綠色外星人「斯克魯爾族」

伴隨着持續上升的票房佳績，《Marvel隊長》（Captain Marvel）已經證明自己真的是Marvel電影宇宙（MCU）中的重量鉅作，但片中首度登場的外星種族斯克魯爾族（Skrull），或許才是這部電影中最大的贏家。

電影版中的斯克魯爾族。（《Marvel隊長》劇照）

以下包含部分《Marvel隊長》的劇透內容

揭開隱於人群的假皮

多年來，斯克魯爾族在Marvel漫畫原作中都被視為反派，不過這次在《Marvel隊長》電影中，登場的泰勞（Talos）將軍和他的變形手下們終於得以伸張正義。

從電影先行公開的行銷宣傳資訊來看，這個外星種族在片中所扮演的角色，與漫畫原作十分相似：那就是Carol Danvers以及詭族（Kree）是好人，而有着綠色尖耳朵的斯克魯爾族則是壞人。因為……你怎麼能信任一群能夠變身成他人外表的種族，對吧？但對於已經看過本片的粉絲來說，《Marvel隊長》帶來的最大轉折就是──斯克魯爾族其實是一場宇宙大屠殺的受害者，被詭族不斷獵殺，這讓來自地球的Carol Danvers發現，自己在這場戰鬥中一直以來都支持錯的一方。

Marvel隊長單挑「大嬸」斯克魯爾族人逐格睇▼

+ 8 + 7 + 6

片中的這個劇情扭轉，看似徹底改變了《Marvel隊長》漫畫內的故事，不過我們就當全宇宙的人都誤會了斯克魯爾族吧。由於Marvel漫畫的故事安排，讓這個驚喜來得有點晚，但謝天謝地，《Marvel隊長》在電影中終於做出了正確的決定，在後半劇情帶來這個大驚喜。

詭族：只有戰！

由於資深漫畫迷對斯克魯爾族最初的了解，就如同Yon-Rogg在《Marvel隊長》片中告訴Carol Danvers的一樣，上述的這個轉折，可能被視為是為了方便電影拍攝，而對原作設定進行的「補完」；但也有些立場堅定的粉絲認為這是一種藐視原作的更改。但無論這場詭族與斯克魯爾族的大戰將會如何，都無法改變最初導致這場衝突展開的侵略與目的。毫無疑問的，詭族確實就是「先攻擊」的那一方，目的不是自我防衛或維持宇宙和平──他們是為了報復而全力追殺斯克魯爾族。

斯克魯爾族於原著漫畫被描繪為一種高度智慧、愛好和平的民族。（網上圖片）

在原著漫畫中的起源故事裡，斯克魯爾族被描繪為一種高度智慧、愛好和平的民族，他們希望能和每個新認知的文明都建立起貿易及外交上的友好關係，但卻被Yon-Rogg形容為一場騙局，他表示斯克魯爾族會偽裝成該文明居民，暗中滲透並蒐集資訊。原本的斯克魯爾族持續與各文明建立友好關係，希望能藉此讓自己的星際旅途能順利和平──直到某天，他們發現了殘暴、好戰的原始種族「詭族」所居住的Hala星，以及Hala星附近一顆愛好和平的樹人星球Cotati。

居住着愛好和平樹人的星球「Cotati」。（網上圖片）

斯克魯爾族為了決定該先與哪個種族結盟，他們的外交官向這兩顆星球提出了一個挑戰，詭族及Cotati星人有一年的時間，將一顆了無生氣的衛星改善成宜居的環境，斯克魯爾族則藉此觀察哪個種族向他們展現出善良、豐饒且和平的本性。詭族的成果相當不錯，但他們利用大規模破壞來建立新家；而Cotati星人則在衛星上培育了大量生命，將其變成一個大花園，看到這裡，斯克魯爾族的答案已經很明顯了。

詭族於原著漫畫中的模樣。（網上圖片）

當詭族發現斯克魯爾族並不想與之建交時，便對Cotati星人展開屠殺，更在與斯克魯爾族外交官首次見面時將其殺害。之後全新的詭族帝國就這樣誕生了，他們利用了斯克魯爾族留給Cotati星人的科技，打造出這個全新的帝國。

全世界都誤會「他們」了

那為何斯克魯爾族在漫畫中並未被描述成一群愛好和平，受到逼迫才選擇投入戰爭的種族呢？一大主因在於當復仇者聯盟（Avengers）在漫畫中首次見到斯克魯爾族時，他們早已捲入了這場不義之戰中。因此兩邊都沒有特別被描繪成英勇或是「公義」的一方。回到原作漫畫中，斯克魯爾族甚至是過了好幾個世紀，才發現這場戰爭的背後起因──對斯克魯爾族來說，他們突然被一個不知名的帝國攻擊，而且對方還使用了自己的科技！

由華裔女星Gemma Chan扮演的Minn-Erva，亦是詭族的一份子。（《Marvel隊長》劇照）

他們完全沒有料到眼前這個帝國最初形成的目的，正是為了要消滅他們，因為……基本上很難有人能準確預料到這種發展吧？無論在那之後發生了什麼事，斯克魯爾族都被迫投入這場戰爭，就這樣過了好幾個世紀……故事來到Marvel宇宙中較為近代的時期，當復仇者聯盟的英雄們被捲入這場戰爭之後，很容易會認為斯克魯爾族和詭族雙方都有錯。考量這場衝突最初的起源，斯克魯爾族從來未抱持着戰意，但卻受到戰爭的摧殘，而詭族勢力也日益壯大。

而另一個原因，這個嘛……或許是因為斯克魯爾族所擁有的「能夠變成任何人」的能力，太容易被描寫成反派了吧，這個能力還會讓人有「為了勝利不計代價」的感覺。

綠色又識變形的外星人被觀眾先入為主地「認定」是壞人，又算不算是一種「種族歧視」呢？（《Marvel隊長》劇照）

關於斯克魯爾族，MCU處理得更上手

幸運的是，電影《Marvel隊長》在替《復仇者聯盟》做準備的同時，為了不要重蹈覆轍──戰爭使人腐化，也讓一切故事回到最初的起點：敘述這場銀河戰役的真正起源。如果說《Marvel隊長》片中有惡勢力的話，那一定是詭族，而斯克魯爾族則是遭受不公對待的受害者，Carol Danvers更在片中選擇反抗詭族上司的命令來幫助他們。

悲慘的是，從片中的這場戰爭來看，如果斯克魯爾族放棄他們的和平之道，反而起身對抗詭族，結果可能就不是現在這樣──他們的人口遠比詭族來的少，所面臨的戰局也比原作還要危急險峻。雖然《Marvel隊長》片中並未鉅細靡遺的展露出這個民族背後的一切細節（記住，《Marvel隊長》是屬於Carol Danvers的起源故事），但MCU的確傳遞出這個種族的原貌與本性。只是若斯克魯爾族還有機會在今後的系列電影當中登場的話，可能就不會像本片中的斯克魯爾族首腦泰勞和他的追隨者一樣和平了。

斯克魯爾族首腦泰勞由Ben Mendelsohn扮演。（《Marvel隊長》劇照）

熟知漫畫「Secret Invasion」事件的粉絲們可能認為MCU中的斯克魯爾族，與他們所了解的不太一樣，但電影為斯克魯爾族伸張了該有的正義，並展現出了詭族最真實且恐怖的一面，這個決定是Marvel漫畫系列多年來一直都沒能做到的事。

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