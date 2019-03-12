【Marvel隊長．影評】破繭化蝶！蛻變成英雄關鍵在乎「自我覺醒」

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「Marvel隊長」Carol Danvers（貝兒娜森飾演）等了這麼久才出來，作為Marvel電影宇宙（MCU）的第一部女性獨立電影，捨棄初代Marvel隊長「Mar-Vell」，改以二代的Carol Danvers為主，她堅毅，聰明擁有自主的想法，霸氣且能力高超，雖然有時會過於強勢，但這也是她這個角色迷人的原因。

Carol Danvers從一次爆炸事件中獲得超能力，成為「Marvel隊長」。（劇照）

到了2019年，MCU的輝煌11年過去，我們終於等到了電影版《Marvel隊長》（Captain Marvel）的問世。電影一開始，我們的Marvel隊長還不是隊長，所有的詭族（Kree）稱她為「Vers」，她卻到了最後才找到自己完整的名字，叫我全名，我是Carol Danvers，我可不是家族眾多位Danvers的其中一位，我就是我。Nick Fury一開始則比較偏向服膺於群體主義的人，他說：「我叫我媽Fury，我媽叫我Fury，如果以後我有小孩，他們會叫我Fury。」對比後來他願意反抗命令，不循規蹈矩，與Marvel隊長相互影響，才成為真正的英雄。

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+ 11 + 10 + 9

英雄是這樣登場的，《Marvel隊長》近似於《美國隊長》（Captain America）及《奇異博士》（Doctor Strange）等起源電影，主角打破了一切的認知，到了後來正式進入殘酷的世界，卻也來不及有心情的轉折，《Marvel隊長》的故事節奏很快，她對於以往孺慕的心靈導師Yon-Rogg（祖狄羅飾演），原來一直都是利用她的人，不停跟她說：「妳無法操控自己的力量，要先壓抑」，她聽信於此，渾然不知那其實是還來不及感受到憤怒及背叛，就立刻進行戰鬥，但是電影都這麼開宗明義說了，是Marvel隊長，這個懞懂一如出生的叛逆少女，如今才真正覺醒。

由祖狄羅扮演的Yon-Rogg到最後竟是Marvel隊長的敵人。（劇照）

在Carol Danvers的記憶片段裡，不知為何，重點片段大多為她的失落，她的跌倒，從小與兄弟們一起玩賽車，結果摔個遍體鱗傷，父親立刻上前斥責，她即使全身流血，也要倔強應對，後來則是她不顧一切進入美軍陣營，始終受到壓迫，我們看到她一再被打倒，沒有男人過來扶她，她永遠都是自己站起來，勇敢面對這一切。

跌倒，不可怕，怕的是就倒在地上了，少女，妳不用向任何人證明，妳就是最好的妳自己。

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+ 6 + 5 + 4

《Marvel隊長》以超級英雄作為包裝，雖然沒有《神奇女俠》（Wonder Woman）末段戰鬥戲這麼妙喻女權，在面對愛情及信仰的失落之後，才能夠蛻變成為真正的女力，電影很有趣的是完全抽掉愛情成份，卻又安排得有點隱晦，Carol Danvers想要獲得Yon-Rogg的認可，卻一直到最後一刻才發現對方是個騙子，她不依賴任何人，只靠自己，如果失敗了，也要對自己負責。

Marvel隊長的敵人，由始至終都近在眼前。（劇照）

這是多麼動人的一刻，當故事進入末尾，Nick Fury（森姆積遜飾演）決心啟動他經營多年的超級英雄計畫，他看着Carol Danvers的戰鬥機，上面寫着「復仇者」，決心重寫計畫名稱，那一刻起，我們只看到他堅定的眼神及微笑，熟悉的主題曲旋律，我們知道，那個音樂來自於《復仇者聯盟》（The Avengers），這是完美的初始，往後所有的英雄，這麼努力奮戰，都是承襲於這美好的瞬間。

這也是一種愛了吧。對於全世界，對於女力。

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