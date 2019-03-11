【Marvel隊長】驚人刪減內容曝光　劇照變消失的畫面

Marvel Studios 2019年第一擊《Marvel隊長》（Captain Marvel）日前上映，截至昨日（10日）香港收近3895萬元，而全球票房高達35億港元，這位最強英雄魅力勢不可擋。 電影開畫後，相關劇情分析報道及討論如雪片飄至，近日有電影後製人員於外國討論區大爆被刪減場面，當中涉及一個重要角色的神秘身份，令網民大感驚訝！

＊＊＊以下內容涉及劇透，請斟酌閱讀

呢一幕變成電影消失的畫面。

事源有網民在討論區Reddit出Post，指其中一張劇照的畫面沒有在電影出現，該幕是貝兒娜森（Brie Larson）飾演的Carol Danvers及其他Starforce成員，跟祖狄羅（Jude Law）飾演的Yon-Rogg及Ronan the Accuser見面，但在電影中Carol Danvers跟Ronan the Accuser到電影尾段才見面，而且前者已化身成Captain Marvel，並非劇照中的綠色造型。

電影中，Captain Marvel力量覺醒後，才與Ronan the Accuser碰面。

有指飾演Ronan the Accuser的Lee Pace被刪了不少戲份。

更多《Marvel隊長》精彩場面

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之後有人留言自稱是《Marvel隊長》的視覺效果工作人員，透露他所負責的一整場戲最後被刪除，內容講述Yon-Rogg到地球找Carol Danvers及宇宙魔方（Tesseract）前，曾與Supreme Intelligence對話，另外Carol Danvers與Supreme Intelligence對話的場面亦被大幅刪減。

之後有人問Yon-Rogg跟Supreme Intelligence見面時，有否公開後者的神秘身份，而對方竟回答：「就係佢自己囉」，震驚不少網民，不過相關留言很快遭刪除。

加埋刪減場面的話，Jude Law的角色更乞人憎。

電影中Supreme Intelligence在不同人眼中會以不同形象出現，例如在Captain Marvel眼中，Supreme Intelligence是科學家Wendy Lawson（Annette Bening飾）的形象，是Captain Marvel心目中最敬佩的人，後來隨著劇情發展，才知道Wendy Lawson就是Mar-Vell，是Captain Marvel失去的記憶一部分。想不到Yon-Rogg眼中的Supreme Intelligence竟是自己，即他最尊敬的人就是自己，可見他有多麼自視過高。