【導演會頒獎禮】惠英紅入圍金像獎：如果得獎會騷Bikini照！

香港電影導演會30周年晚宴暨年度頒獎典禮，昨晚（10日）完滿結束。電影界盛事，當然有不少紅星到場，惠英紅、黃秋生、陳柏霖、方中信、姜皓文、李燦森、林家棟、任賢齊、蔡卓妍等藝人都有出席。 身為三屆香港電影金像獎影后惠英紅（紅姐），今次再度入圍角逐金像獎最佳女配角，她接受訪問時都話自己很有信心，還提到現在潮流興「派福利」，如果真的得獎，她都會仿效一下。

惠英紅出席香港電影導演會30周年晚宴暨年度頒獎典禮時表示，自己如果能獲得金像獎會派福利。（葉兆康攝）

惠英紅憑《翠絲》入圍角逐今年香港電影金像獎的「最佳女配角」，紅姐貴為三屆香港電影金像獎影后，更是首位影后，對於今屆入圍提名，她都表示很高興，「我喜歡鼓勵自己，對自己很有信心，不過始終都是比賽，要視乎評審的口味。」紅姐又表示，除了一些可能未公映的作品，入圍的電影大致上都看過了，每一位獲提名的演員她都很欣賞，當然也會特別為《翠絲》的拍檔姜皓文打氣，又提到自己很喜歡《三夫》這部作品，希望它可以獲得很多獎項。

惠英紅憑《翠絲》入圍角逐今年香港電影金像獎的「最佳女配角」。（葉兆康攝）

而提到今屆如果獲獎，紅姐笑指早前有人跟她提到現時流行「派福利」，「如果我真的獲獎了，真的會派福利，我這麼大個人沒有拍過穿Bikini的照片，碰巧我上年真的拍了一輯相片，由我妹妹操刀，拍得很美麗。一直都很想post出來，但又覺得自己一把年紀，是否不應該post。但又覺得真的指得很好，如果真的獲獎，我應該就會公開這些珍藏。」

紅姐提到自己一直很喜歡出海和水上活動，但自從多年前出海，親眼見過有鯊魚在舢舨船附近盤旋，自此就不敢出海游水。（葉兆康攝）

其實紅姐會提到珍藏的泳照和派福利這件事，是因為她分享自己一直很喜歡出海和水上活動。但自從多年前出海，親眼見過有鯊魚在舢舨船附近盤旋，一直圍住她的船，是代表想覓食，令下留下心理陰影。自此之後，她就很少出海游水，只敢在泳池游水。