《Marvel隊長》冷知識！局長用神技破解指紋鎖　發明家：無可能

這次《Marvel隊長》（Captain Marvel）的故事背景發生在復仇者聯盟（Avengers）還未成軍、百視達依然是大受歡迎的90年代，少了過往超級英雄片中千奇百怪、不解釋邏輯的新科技，本片反而多了致敬當年硬體設備與流行文化的橋段，其中更包含諜報電影中一定少不了的特務元素。

《Marvel隊長》有大量向90年代致敬的元素。（劇照）

以下內容涉及《Marvel隊長》電影劇情

身為一位90年代的特務，用膠帶收集指紋也很合邏輯

在Nick Fury和Carol Danvers被困在密室的片段中，Nick Fury利用膠帶取得工作人員的指紋，進而破解指紋門鎖成功逃脫。看似新奇的這個招數其實並非第一次在影視作品中出現，雖然我們這些凡人不是特務，大概這輩子沒甚麼機會被困在密室中，但看到這幕，相信不少觀眾仍忍不住好奇：究竟這樣的膠帶招數在現實生活中，到底有沒有用？

《Marvel隊長》中，Nick Fury利用膠帶取得工作人員的指紋再解鎖。（劇照）

《Marvel隊長》科普時間

頗有實證精神的外國網站TheWrap最近就訪問了《MythBusters Jr.》團隊的兩位成員：15歲的機械工程師Valerie Castillo以及13歲的發明家／軟體工程師Elijah Horland，詢問他們對這場景的想法。

Elijah Horland解釋道：「這絕對是不可能的。目前有兩種指紋辨識系統：視覺辨識是內建相機去感應指紋的痕跡起伏；而電容性的指紋辨識系統則是以數千個電流去感應指紋。使用膠帶沒有用的原因是，當你用膠帶黏指紋，捕捉到的只會是皮脂組織。當你把它放在兩種感應器上都會有一樣的問題：指紋的起伏不夠深，是完全感應不到的。」

《MythBusters Jr.》團隊表示用膠帶套取指紋再解鎖肯定不可能。（網上圖片）

不過作為Marvel的粉絲，兩人倒是指出Marvel電影中另外一個角色曾經用來破解指紋鎖的方式可行，那就是有的着電機學位、曾經是前系統工程師的「蟻俠」Scott Lang：「他用熱熔膠複製指紋的方式是可行的，因為這樣確實能捕捉到夠深的指紋。」

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