【亞洲電影大獎．專訪】《白小姐》韓志旼貼地　鍾意食香港車仔麵

韓國「男神收割機」人氣女神韓志旼日前來港出席《第13屆亞洲電影大獎》，當晚她以白色透視露背晚裝現身紅地氈，非常吸引目光，相信香港觀眾對她一點都不陌生，當年她所主演的電視劇《屋塔房王世子》紅遍香港，近日她跟南柱赫的新劇《耀眼》又正在熱播中，幸運地時隔3年再次見到她現身香港。

韓志旼大露背現身《第13屆亞洲電影大獎》。（資料圖片）

望引人關注社會問題

韓志旼憑《白小姐》（Miss白）奪得《第39屆青龍電影獎》、《第5屆韓國電影製作人協會獎》、《第3屆倫敦東亞電影節》、《第38屆韓國電影評論家協會獎》和《第10屆年度電影獎》5個最佳女主角，今次同樣有入圍《第13屆亞洲電影大獎》最佳女主角提名。當問到《白小姐》跟過往的演出有很大分別，角色的吸引力在何處時，她表示：「我第一次讀劇本時，感到非常嬲，雖然這是改編而成的電影，但因為包含了不少常見虐待兒童的新聞素材在內，雖然我感到很嬲，大家也是過各自的生活，不過仍想透過電影令到大家知道，有更深的感受，還有實則上韓國政府試過因為電影而定下新的法憲，今次也想借助電影的力量，正因如此決定出演《白小姐》。」

韓志旼表示比起揀選要演出的角色，更注重劇本想帶出的訊息。（葉志明 攝）

最花時間理解角色內心

韓志旼同時講到《白小姐》是一個內心很壓抑的角色，更為此進行了很多研究，講到哪一部份最困難時，她：「雖然白尚雅（音譯）這個角色要洗車、抽煙、粗魯，但最基本要研究的部分一定是尚雅的心理狀態，兒時被媽媽拋棄，要自己一個人生活，又變成了有案底的人，最終再次踏入社會的心理狀態等等，因為這都不是我腦海裡可以想像出來的畫面，大概這時最花時間的。」

韓志旼被稱為「男神收割機」，她自言雖然跟眾多男神合作過，很難選出其中一位，因為大家的性格都非常不同，不過有機會的話都很想再合作一次。（葉志明 攝）

旅行就是最好的放鬆

由於《白小姐》是一個較為陰暗的角色，心情都會十分壓抑，她：「其實在準備和拍攝時，每天都不能夠放鬆心情，因為有很多像新人一樣的難處，尚雅的淒慘情況也是，但因為要維持《白小姐》的角色未能放鬆，當然在片場以外我是個很開郎的人，我通常在拍完一部作品後，都會和家人一起去旅行，從角色之中抽離出來。」

韓志旼自爆鍾意梁朝偉，更看過多套他的作品。（葉志明 攝）

貼地識食「車仔麵」

其後再問到韓志旼今次來港，有沒有想合作的香港演員？她笑着回應：「在女演員方面，我很喜歡張曼玉和章子怡，我特別喜歡梁朝偉的演技，雖然我沒有資格給予評價，有機會合作的話，必定像是發夢一樣。其實他在《色戒》中很帥氣，但演技沒有過於誇大，有一種震攝人的力量，令我對此的印象非常深刻，當然我也有看過《甜蜜蜜》、《重慶森林》和《花樣年華》等等的香港電影。」

韓志旼除了喜歡香港電影外，更喜歡吃香港美食，雖然點心是她的必揀之一，但韓志旼真的很貼地，她指在蘭桂坊的蕃茄拉麵店對面有間麵店，一張圓枱大家一起坐，可以揀不同的麵和配料，但因為經常排長龍的關係，擔心未必食到。

韓志旼表示在接受訪問期間都已經好想食麵喇！（葉志明 攝）

最後講到韓志旼近日出演電視劇《耀眼》，但經已定下下一部作品《春夜》，跟曾出演《經常請吃飯的漂亮姐姐》的「國民年下男」再譜姐弟戀，她簡單介紹了《春夜》：「從《春夜》這個名字來看，會感到溫暖和心動的感覺，我在《春夜》飾演一名拍了很長時間拖時，煩惱究竟要不要進一步去結婚，某日偶遇上一名男子，從而對他開始心動同被吸引着。」而問到可否透露跟丁海寅有沒有特別的戲份時，她笑指：「目前不是拍了很多場戲，因為在劇中我是有男朋友的，兩人經常會講一些沒有意義的說話，但不是說坦白地講「我喜歡你」這些說話，但兩人就是會被互相吸引，會出現不少這場畫面，希望大家多多支持！」

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