【Marvel隊長】觀察力強勁先留意到！導演透露「呢一幕」暗藏玄機

當Marvel於去年9月正式公佈了《Marvel隊長》（Captain Marvel）的首個前導預告，網路上也隨之出現一股針對主角Brie Larson而來的質疑。當時有為數不少的網友表示：Brie Larson飾演的Carol Danvers在預告裡幾乎面無表情、一臉嚴肅。

扮演「Marvel隊長」的Brie Larson遭網民狠批木無表情。（劇照）

以下涉及些許劇情透露，點閱前還請注意。

女子巧笑倩兮才是美，真的嗎？

針對「Marvel隊長」為數不多的表情變化，觀眾們甚至認為戲份比她少的Jude Law，都「展現了更多的演技」，而這些批評往往最終都指向一個聽來相當熟悉的建議：

她應該多笑一點。

事實上，在Marvel系列大多數的電影預告與宣傳品裡，男性英雄們也多半是以嚴肅的表情示人，過去卻少見類似的批評；外界對於女英雄必須「迷人」、「親切」的要求顯然是一種失衡而不合理的期待，更遑論「壓抑自身情緒」原本就是《Marvel隊長》正片探討的主題之一。因此在當時，Brie Larson便曾透過Instagram的限時動態，貼出數張本系列男英雄們露齒而笑的海報改圖，以此幽默地對批評作出回應。

Brie Larson於IG限時動態上貼出男英雄們露齒笑的改圖回應事件。（網上圖片）

有趣的是，到了《Marvel隊長》正片故事中段，我們其實也能看到與此相呼應的電影情節，而它之所以存在並非巧合。

《Marvel隊長》導演談「笑一個啊」背後緣由

本片中，當來到地球的Carol Danvers開始探查自己的身世之謎時，網吧外的一名駕駛電單車的男性曾無端向她要求：「笑一個啊，小姐」，Carol Danvers則選擇置之不理。針對電影裡的這個小小安排，日前在外國媒體《Empire》的專訪裡，本片導演Anna Boden說明了背後的緣由。

「Marvel隊長」木目表情背後的原因竟然是…（劇照）

「我們希望能擁抱Carol Danvers具備的一切特質，而我認為，可以透過她的視角看到各種事物是非常重要的一件事情。你知道的，之前我和Brie Larson曾在一場講座上被人問到了有關這一幕的問題，而它之所以被寫進電影的理由在於：那其實是女性一直以來的共通體驗。

那感覺就像，你知道的，把女性一直聽到的那些話語寫進電影對白裡。而Brie Larson也說，她其實曾經和其他男性針對這類事情有過討論，但男人們其實是沒有辦法理解的。他們真的沒辦法理解這樣的體驗，沒有辦法。『原來女人們一直都會被這麼要求嗎？』這對他們來說似乎是很驚訝的一件事情，但如果你和身邊每位女性談論這個話題，她們一定會說這樣的情況發生在自己身上好幾次了。

所以，是的，把這樣的女性經驗化為我們在大銀幕上探索事物的一部分，同時讓它成為人們的討論議題之一，我認為這是非常重要的，這個安排不單只是『有另外一個人告訴她應該怎麼做』這麼單純而已。」

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