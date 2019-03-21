【入鐵籠．專訪】楊柳青轉型做打女　想觀眾記得：我係武打演員

由陳翊恆執導，馬志威、林耀聲、楊柳青、葛民輝及元秋等主演的《入鐵籠》，從電影宣傳品可以見到，兩位男主角為電影瘋狂操肌，練出鋼條身型。巾幗不讓鬚眉，電影其中一位女將，飾演「招積」女友的楊柳青，同樣不乏親身上陣的打鬥場面。目前以動作女演員為目標的她，縱然拍攝時受傷也一於少理，仍然頂硬上。為的只是希望能換來一句：「阿青原來係武打演員！」 攝：陳順禎

導演陳翊恆表示，拍攝初期，葛民輝及元秋根本不知道導演他們在拍什麼，而葛民輝都有問導演拍什麼。（劇照）

導演爆葛民輝開頭唔知佢哋拍咩

《入鐵籠》中只有兩位較資深的演員，分別是元秋及葛民輝。而導演陳翊恆就大爆，原來當初兩人根本不知道他們在拍什麼：「阿葛都有同導演講返，頭兩日我真係唔知你地搞咩，但見到你哋拍動作花左心機，就知道你哋係值得撐。」就這樣，兩代演員變得更加融洽。

楊柳青在《入鐵籠》中有不少動作場面。（網上擷圖）

一句話成功打動導演

至於在戲中同樣不乏打鬥戲，跟兩位男主角一樣超打得的楊柳青，原來單初導演謹記她的一句說話，並為她提供一次新機會：「小青係好多年前的casting上認識，當時她講咗一句『我日後要做一個動作演員』」。導演續指出，認識了楊柳青後，發覺她是一個肯去鍛鍊自己，並肯去為其目標作出犧牲的演員：「真係Show畀市場睇佢能做到咩動作，係好罕有！」原來訪問當日小青才首次得悉成為女主角的原因：「導演真係記得我講嘅嘢，對於演員嚟講，係一個好大的認可及鼓勵。」小青又指出，雖然她拍了不少動作短片在網上發布，但都要導演肯相信她：「佢真係幫我實踐我嘅願望，同埋個角色係要打，真係叫有用武之地，如果唔係學幾多都係無用。」

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《入鐵籠》中，楊柳青同樣打得起勁，絕不比兩位男主角的動作場面戲少。（網上擷圖）

排戲拉傷仍頂硬上 最終受傷並休克

雖然楊柳青有運動底子，如泰拳等，但巴西柔術是她首次接觸。由於她戲中角色是一位擁有紫帶級別的好手，而紫帶表示中級選手已達高級水平，通常要練習柔術4至5年才能得到，持有紫帶者被認可已經掌握全面的技術。所以要做得專業巴西柔術高手，她都曾感到膽怯。然而她深信如果第一關都闖不過，根本談不上更多日後的挑戰，於是她硬著頭皮去學習：「肯用心去學一樣嘢，我覺得無論時間長短，都可以吸收到。」

回望這段拍攝經歷，楊柳青表示曾因排戲的時候，因為做得太急及緊張，導致她肋骨移位發炎。雖然她知道自己受傷，但仍然仍然頂硬上：「開頭唔敢跟他們說，唔想大家好膽心。」直到拍攝凌空飛踢時，因為唔夠氣做，最終受傷倒地兼休克：「一上去的時候失去平衡，跌咗落嚟休克2-3秒。」她指其實當時受傷連呼吸及笑都好困難：「一笑就好似有條骨插住咁！」，連有份參與拍攝的秋姐都大讚「你班後生仔女真係唔話得，犀利！」

楊柳青指，希望大家記得她是一位武打演員。（陳順禎 攝）

為屋企搏盡 轉型做武打演員

由模特兒去主持，再成為動作演員，背後搏盡的原因都係為了屋企。她續指出，模特兒做了九年，她笑稱繼續做就變「老模」。雖然機緣巧合獲主持機會，但她自覺口才唔叻，於是要轉型做演員。至於要如何令觀眾記得她，小青就揀了動作演員這條路：「希望做到『阿青原來係武打演員』而去認識我。」

導演在訪問當日，不時拿起相機拍攝。（陳順禎 攝）

鳴謝

楊柳青

Hair & Make up : IG-

@hazesmakeup

場地贊助：Fighting Arts Center