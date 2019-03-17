【復仇者聯盟4】「變形俠醫」大玩測謊機　踢爆預告有隱藏線索？

在Marvel電影宇宙中飾演變形俠醫的麥克雷法路（Mark Ruffalo）與飾演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland）是公認的「劇透王」，而影迷也早早見識過兩人的劇透能力。 鑑於《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）尚有個多月就正式上映，大家當然不會放過任何從演員身上套取劇情的方法，近日麥克雷法路出席清談節目時接受測謊機實驗。未知是否怕遭Marvel Studio炒魷，迫得他否認所有問題，而最後的撤退方式更是一絕。

麥克雷法路出席《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》節目，並接受主持Jimmy Fallon測謊機實驗。（網上擷圖）

日前「變形俠醫」麥克雷法路出席《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》節目，並接受主持Jimmy Fallon提供的測謊機實驗。當Jimmy Fallon幫他戴上儀器時，他還一直求饒並追問：「你想問我什麼？」，並打趣表示：「我不想再被炒魷！」

早前《復仇者聯盟4》出新預告及新海報，麥克雷法路打趣表示他還沒有被解僱。（網上擷圖）

測謊開始，主持Jimmy Fallon首先問他簡單問題，如他的名字及他是否正在坐在椅子上等。而為了確保測謊機準確無誤，Jimmy Fallon要求他說謊，當問他是否穿著妖精服時，他答出「是」時，測謊機即時檢測到他說謊，並亮起紅燈，而其中一支針還快速跳動，Jimmy Fallon表示：「證明了測謊機是可用的」。

面對主持Jimmy Fallon步步進逼，麥克雷法路瀕臨崩潰。（網上擷圖）

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接下來當然是大家最關心的《復仇者聯盟4》的問題，而首個問題是來自網上流傳的粉絲理論之一，主持問他「變形俠醫是否是懂得偽裝成任何形態的史克魯爾人？」雖然問題看似無關痛癢，但麥克雷法路稱他無法回答這個問題。

於是主持Jimmy Fallon打蛇隨棍上，問他：「最新的《復仇者聯盟4》預告中是否還隱藏了目前還未有人拆解到的線索？」他淡定回應：「以我所知是沒有！」但奈何測謊機即時亮起紅燈，而其中一支針同樣快速掃動。見到機器這樣回應，陷入崩潰的麥克雷法路大鬧這機器是「胡說」，而Jimmy Fallon則稱他依然在說謊，隨即傳來陣陣笑聲。

戲裏戲外，「劇透王」麥克雷法路都非常「頭痕」，要想想辦法防止重蹈《復仇者聯盟3》劇透的覆轍。（劇照）

之後談及變形俠醫與黑寡婦是否在《復仇者4》有感情線，麥克指出他不能回答時，測謊機仍舊亮起紅燈，其中一支針仍然快速跳動。眼見他非常無助之際，主持問他「是否覺得飾演War Machine的Don Cheadle比你性感」，他接連答出「是」，有趣地，今次測謊機什麼動靜也沒有。

變形俠醫與黑寡婦的感情線發展，相信也是大家的討論點之一。（劇照）

之後Jimmy Fallon拿出變形俠醫公仔，問他有否「跟『自己』玩過嗎？」（Have you ever played with yourself），即暗指他有否自慰，而麥克回答「沒有」，測謊機卻亮起紅燈，全場爆笑。主持最後一條問題是：「《復仇者聯盟3》那些在彈指間消失的超級英雄是真的死去，還是會復活？」，麥克一樣未能回應，測謊機亦再次亮起紅燈，最後更迫得麥克雷法路借用魁隆絕技，彈指間令他從現場消失，才不用應對Jimmy Fallon的問題。