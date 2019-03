【復仇者聯盟4】「變形俠醫」大玩測謊機　踢爆預告有隱藏線索？

在Marvel電影宇宙中飾演變形俠醫的麥克雷法路(Mark Ruffalo)與飾演蜘蛛俠的湯賀蘭(Tom Holland)是公認的「劇透王」,而影迷也早早見識過兩人的劇透能力。 鑑於《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)尚有個多月就正式上映,大家當然不會放過任何從演員身上套取劇情的方法,近日麥克雷法路出席清談節目時接受測謊機實驗。未知是否怕遭Marvel Studio炒魷,迫得他否認所有問題,而最後的撤退方式更是一絕。

麥克雷法路出席《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》節目,並接受主持Jimmy Fallon測謊機實驗。(網上擷圖)

日前「變形俠醫」麥克雷法路出席《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》節目,並接受主持Jimmy Fallon提供的測謊機實驗。當Jimmy Fallon幫他戴上儀器時,他還一直求饒並追問:「你想問我什麼?」,並打趣表示:「我不想再被炒魷!」

早前《復仇者聯盟4》出新預告及新海報,麥克雷法路打趣表示他還沒有被解僱。(網上擷圖)

測謊開始,主持Jimmy Fallon首先問他簡單問題,如他的名字及他是否正在坐在椅子上等。而為了確保測謊機準確無誤,Jimmy Fallon要求他說謊,當問他是否穿著妖精服時,他答出「是」時,測謊機即時檢測到他說謊,並亮起紅燈,而其中一支針還快速跳動,Jimmy Fallon表示:「證明了測謊機是可用的」。

面對主持Jimmy Fallon步步進逼,麥克雷法路瀕臨崩潰。(網上擷圖)

接下來當然是大家最關心的《復仇者聯盟4》的問題,而首個問題是來自網上流傳的粉絲理論之一,主持問他「變形俠醫是否是懂得偽裝成任何形態的史克魯爾人?」雖然問題看似無關痛癢,但麥克雷法路稱他無法回答這個問題。

於是主持Jimmy Fallon打蛇隨棍上,問他:「最新的《復仇者聯盟4》預告中是否還隱藏了目前還未有人拆解到的線索?」他淡定回應:「以我所知是沒有!」但奈何測謊機即時亮起紅燈,而其中一支針同樣快速掃動。見到機器這樣回應,陷入崩潰的麥克雷法路大鬧這機器是「胡說」,而Jimmy Fallon則稱他依然在說謊,隨即傳來陣陣笑聲。

戲裏戲外,「劇透王」麥克雷法路都非常「頭痕」,要想想辦法防止重蹈《復仇者聯盟3》劇透的覆轍。(劇照)

之後談及變形俠醫與黑寡婦是否在《復仇者4》有感情線,麥克指出他不能回答時,測謊機仍舊亮起紅燈,其中一支針仍然快速跳動。眼見他非常無助之際,主持問他「是否覺得飾演War Machine的Don Cheadle比你性感」,他接連答出「是」,有趣地,今次測謊機什麼動靜也沒有。

變形俠醫與黑寡婦的感情線發展,相信也是大家的討論點之一。(劇照)

之後Jimmy Fallon拿出變形俠醫公仔,問他有否「跟『自己』玩過嗎?」(Have you ever played with yourself),即暗指他有否自慰,而麥克回答「沒有」,測謊機卻亮起紅燈,全場爆笑。主持最後一條問題是:「《復仇者聯盟3》那些在彈指間消失的超級英雄是真的死去,還是會復活?」,麥克一樣未能回應,測謊機亦再次亮起紅燈,最後更迫得麥克雷法路借用魁隆絕技,彈指間令他從現場消失,才不用應對Jimmy Fallon的問題。